"מוקפים בזוהמה, פשוט מחזה מגעיל": 16 ילדים חולצו מבית "זוועות" באוהיו

16 ילדים מאותה משפחה חולצו מבית רעוע באזור כפרי במדינת אוהיו, לאחר שהרשויות גילו אתמול (רביעי) כי הם חיו במשך ארבע השנים האחרונות בתנאים קשים, כשהם מוגבלים לחדר אחד בלבד ומוקפים בצואת אדם.

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לפי הרשויות, הילדים, שנעו בגילאים בין שנה וחצי ל-18, התגלו ביום שלישי במהלך ביצוע צו חיפוש במסגרת חקירה שאינה קשורה למקרה. שבעה מהם פונו לבתי חולים ושניים הוטסו לשם במסוק כשאחד מהילדים היה במצב אנוש. חלק מהילדים לא היו מסוגלים לדבר, ואחת מהם, בת 18 עם מוגבלות שכלית, לא ידעה לכתוב את שמה.

שבעה מהם פונו לבתי חולים ושניים נזקקו להגיע לשם במסוק. אחד הילדים נמצא כשהוא במצב אנוש בעוד שחלק מהאחרים אושפזו וקיבלו טיפול רפואי.

שריף מחוז וינטון, ריאן קיין, תיאר את המראות כ"מגעילים" ואמר כי "רוב בעלי החיים שלנו הוחזקו בתנאים טובים יותר מאשר הילדים". הורי הילדים ושני סביהם הואשמו בעבירת סיכון ילדים.