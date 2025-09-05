אחרי 700 ימים בשבי בעזה: חמאס פרסם סרטון של גיא גלבוע דלל וחטוף נוסף

מומלצים -

חמאס פרסם היום (רביעי) סרטון חדש שם נראים שני חטופים - אחד מהם הוא גיא גלבוע דלאל, שנמצא בשבי חמאס בעזה כבר 700 ימים. נכון לעשכיו, משפחתו של החטוף הנוסף שנראה בסרטון מבקשת שלא לפרסם את שמו כרגע. בסרטון נראה דלאל נוסע בג'יפ, לדבריו בתוך העיר עזה ופוגש את את החטוף הנוסף.

יצוין כי מדובר בפעם השנייה בה הארגון מפרסם תיעוד שלו, כאשר הפעם הקודמת היתה בחודש פברואר האחרון. בתיעוד המדובר, הוא נראה סמוך לאביתר דוד, כשהשניים צופים בשחרור עומר ונקרט, אלי-ה כהן ועומר שם טוב.

כזכור, גיא הגיע למסיבת הנובה עם חבריו אביתר דוד, עידן הרמתי ורון צרפתי. עידן ורון נרצחו על ידי חמאס במתקפת הפתע. אביתר וגיא נחטפו לרצועת עזה.

ראש האופוזיציה יאיר לפיד מסר: "אות החיים שפורסם הבוקר הוא עוד תזכורת כואבת לכך שישראל חייבת לחזור למו״מ להשבת החטופים ולנסות לסגור עסקה. חייבים לעשות הכל כדי להחזיר אותם הביתה. שולח חיזוק למשפחות, אתם לא לבד, אנחנו איתכם".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר התייחס לאות החיים של החטוף גיא גלבוע דלאל והחטוף הנוסף: "הטרור הפסיכולוגי של חמאס - כדי שנעצור את הפעולה בעזה. המענה הנדרש: כיבוש מלא, כתישה מוחלטת, עידוד הגירה מסיבי. רק כך מכריעים, ורק כך משיבים חטופים בביטחון".