מקורות אירופאים בביירות, אמרו היום (חמישי) לעיתון אלאח'באר הלבנוני, כי השליחה האמריקנית, מורגן אורטגוס, הזהירה כי ישראל מתכוונת לתקוף בעוצמה את חיזבאללה אם הארגון לא ימסור את הטילים המדוייקים ואת הכטב"מים שברשותו עד כניסתה של השנה החדשה. דיווחים פלסטינים על ירי ארטילרי של צה"ל לעבר האזורים המזרחיים של חאן יונס.

