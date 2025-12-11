"ישראל תתקוף את חיזבאללה בקרוב אם לא יתפרק מנשקו"
השליחה האמריקנית הזהירה את לבנון כי ישראל תתקוף את המדינה עד סוף חודש דצמבר אם ארגון הטרור לא ימסור את הטילים והכטב"מים שברשותו • דיווחים על ירי ארטילרי של צה"ל לעבר חאן יונס • עדכונים שוטפים
מקורות אירופאים בביירות, אמרו היום (חמישי) לעיתון אלאח'באר הלבנוני, כי השליחה האמריקנית, מורגן אורטגוס, הזהירה כי ישראל מתכוונת לתקוף בעוצמה את חיזבאללה אם הארגון לא ימסור את הטילים המדוייקים ואת הכטב"מים שברשותו עד כניסתה של השנה החדשה. דיווחים פלסטינים על ירי ארטילרי של צה"ל לעבר האזורים המזרחיים של חאן יונס.
