מקורות בחמאס מסרו לעיתון 'א-שרק אל-אווסט' פרטים על מחבלי חמאס ששהו במהלך המלחמה במנהרות רפיח: "מחבלי חמאס בילו את רוב המלחמה בת השנתיים במנהרות העיר רפיח, למרות נוכחות צה"ל מעל הקרקע ולמרות כניסתו למנהרות רבות בהן השתמשו. המקורות הסבירו כי במהלך הפסקת האש הראשונה בת השבוע בנובמבר 2023, אנשי חמאס יצאו מעל הקרקע ולאחר מכן חזרו למנהרות כאשר התחדשה המלחמה.

אחד המקורות ציין כי "לפני שהתחדשו הקרבות, ולמרות פריסת הצבא ברפיח, אנשי חמאס הצליחו לצאת מעל הקרקע, להגיע לחאן יונס, וליצור קשר עם מפקדיהם ולפגוש אותם. עוד דווח כי סגן מג"ד מזרח רפיח שחוסל איסמאעיל אבו לבדה אף נכח במסירת החטוף הישראלי אברה מנגיסטו, וכן אבו לבדה ומפקד הגדוד מוחמד אל-בואב שחוסל אף הוא, נמנו עם האחראים על חטיפת הדר גולדין ב-2014.

המקור ציין כי "ימים לאחר שהמלחמה התחדשה, המחבלים חזרו לרפיח דרך המנהרות וחזרו לעמדותיהם מעל הקרקע". המקור הוסיף: "חלק מהאנשים שהו במנהרות כשמונה חודשים. המנהרות הוכנו מראש עם כמויות מסוימות של מזון ומים. ייתכן שהם הסתמכו גם על כל מזון שמצאו" (לינה עבד)