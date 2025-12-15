דיווח: חיל האוויר ביצע הלילה מספר תקיפות ברצועת עזה
הדקירה בתחנת הדלק כניסה לקדומים: נער יהודי, ככל הנראה מתמודד נפש - נחשד כמחבל - ונורה• האירוע נמצא בבדיקה • עדכונים שוטפים
1 דקות קריאה
נער יהודי, מתמודד נפש, נחשד היום (שני) כמחבל, לאחר שניסה לתקוף חיילי צה"ל בכניסה לקדומים שבשומרון, האירוע בבדיקה. דיווח: צה"ל ביצע מספר תקיפות ברחבי רצועת עזה.
הדקירה בכניסה לקדומים: נער יהודי מתמודד נפש - ניסה לתקוף את חיילי צה"ל, האירוע בבדיקה (שלומי הלר)
בצה"ל בודקים האם מדובר בטעות בזיהוי (שלומי הלר)
דיווח ערבי: צה"ל תוקף באזור רפיח (איילי כהן)
ניסיון פיגוע סמוך לקדומים שבשומרון - המחבל נוטרל ולא נרשמו נפגעים לכוחותינו (שלומי הלר)
דיווח ערבי: צה"ל ביצע תקיפה אווירית באזור מזרח העיר עזה (איילי כהן)
