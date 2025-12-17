דיווחים על ירי ארטילרי בעזה; צה"ל חיסל מחבל חיזבאללה בלבנון

דיווחים פלסטיניים על ירי ארטילרי לעבר דרום-מערב ח'אן יונס שבדרום הרצועה • צה"ל חיסל מחבל חיזבאללה בדרום לבנון, המחבל פעל לאיסוף מודיעין על כוחות צה"ל ועסק בניסיונות שיקום תשתיות של ארגון הטרור

תקיפת צה"ל בין מרכבה לעדייסה בדרום לבנון, ארכיון
תקיפת צה"ל בין מרכבה לעדייסה בדרום לבנון, ארכיון27א'

צה"ל חיסל מחבל חיזבאללה בדרום לבנון, המחבל פעל לאיסוף מודיעין על כוחות צה"ל ועסק בניסיונות שיקום תשתיות של ארגון הטרור (ינון שלום יתח)

חיסול מחבל חיזבאללה בדרום לבנון דובר צה"ל

דיווחים פלסטיניים על ירי ארטילרי לעבר דרום-מערב ח'אן יונס שבדרום הרצועה (לינא עבד)

