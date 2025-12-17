דיווחים על ירי ארטילרי בעזה; צה"ל חיסל מחבל חיזבאללה בלבנון

דיווחים פלסטיניים על ירי ארטילרי לעבר דרום-מערב ח'אן יונס שבדרום הרצועה • צה"ל חיסל מחבל חיזבאללה בדרום לבנון, המחבל פעל לאיסוף מודיעין על כוחות צה"ל ועסק בניסיונות שיקום תשתיות של ארגון הטרור

