דיווחים על ירי ארטילרי בעזה; צה"ל חיסל מחבל חיזבאללה בלבנון
דיווחים פלסטיניים על ירי ארטילרי לעבר דרום-מערב ח'אן יונס שבדרום הרצועה • צה"ל חיסל מחבל חיזבאללה בדרום לבנון, המחבל פעל לאיסוף מודיעין על כוחות צה"ל ועסק בניסיונות שיקום תשתיות של ארגון הטרור
צה"ל חיסל מחבל חיזבאללה בדרום לבנון, המחבל פעל לאיסוף מודיעין על כוחות צה"ל ועסק בניסיונות שיקום תשתיות של ארגון הטרור (ינון שלום יתח)
דיווחים פלסטיניים על ירי ארטילרי לעבר דרום-מערב ח'אן יונס שבדרום הרצועה (לינא עבד)
