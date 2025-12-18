צה"ל: חטיבת המילואים "כרמלי" השלימה את סבב הלחימה השישי שלה ברצועת עזה, לאחר שפעלה תחת אוגדה 252 במהלך החודשים האחרונים במרחב הקו הצהוב בצפון הרצועה. במהלך פעילותם, חיסלו כוחות החטיבה עשרות מחבלים, איתרו והשמידו אמצעי לחימה של חמאס, בינהם: מרגמות, רקטות ופגזים. בנוסף השמידו מאות תשתיות טרור

דובר צה"ל