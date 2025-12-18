צה"ל תקף תשתיות טרור של חיזבאללה ברחבי עומק לבנון
בנוסף הותקף מחבל מארגון הטרור במרחב א-טייבה שבדרום המדינה • חטיבת המילואים כרמלי השלימה סבב לחימה שישי בעזה, צוות הקרב החטיבתי השמיד ואיתר מאות תשתיות טרור ואמצעי לחימה של חמאס • עדכונים שוטפים
צה"ל תקף הבוקר (חמישי) תשתיות טרור של חיזבאללה במרחבים שונים בעומק לבנון, במסגרת התקיפות הושמדו מבנים צבאייים בהם אוחסנו אמצעי לחימה וקני שיגור. בנוסף הותקף מחבל מארגון הטרור במרחב א-טייבה שבדרום המדינה. חטיבת המילואים "כרמלי" השלימה סבב לחימה שישי ברצועה.
צה"ל חיסל מחבל שחצה את הקו הצהוב בדרום הרצועה והתקרב לעבר הכוחות (ינון שלום יתח)
צה"ל תקף כ-15 מטרות טרור של חיזבאללה בדרום ובעומק לבנון במקביל; מאז תחילת הסכם הפסקת האש, צה"ל חיסל יותר מ-380 מחבלים (אוריה קשת)
העיתון הסעודי "א-שרק אל-אווסט" מדווח כי פגישה מרובעת בהשתתפות נציגים מצרפת, סעודיה, ארצות הברית ולבנון תתקיים היום. הצדדים ידונו בדרכים לתמוך בצבא לבנון וכדי לבחון את מאמציו בפירוק חיזבאללה מנשקו, הרמטכ"ל רודולף היכל ינכח בפגישה בנוסף (הדר טבשי)
צה"ל: תקפנו לפני זמן קצר מחבל חיזבאללה במרחב א-טייבה שבדרום לבנון (אוריה קשת)
צה"ל הודיע כי תקף במרחבים שונים בלבנון תשתיות של חיזבאללה. במסגרת התקיפות, הושמדו תשתיות טרור וקני שיגור, מבנים צבאיים בהם אוחסנו אמצעי לחימה ומחנה צבאי. התקשורת המקומית מדווחת במקביל על תקיפות נוספות במדינה (ינון שלום יתח, הדר טבשי)
דיווחים ראשוניים על גל תקיפות ישראליות בבקעת הלבנון שבעומק המדינה (הדר טבשי, אוריה קשת)
צה"ל: חטיבת המילואים "כרמלי" השלימה את סבב הלחימה השישי שלה ברצועת עזה, לאחר שפעלה תחת אוגדה 252 במהלך החודשים האחרונים במרחב הקו הצהוב בצפון הרצועה. במהלך פעילותם, חיסלו כוחות החטיבה עשרות מחבלים, איתרו והשמידו אמצעי לחימה של חמאס, בינהם: מרגמות, רקטות ופגזים. בנוסף השמידו מאות תשתיות טרור