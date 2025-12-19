צה"ל מאשר: ישראלים נכנסו לשכם, דרסו פלסטיני - ונעצרו
מדובר בכעשרה חסידים שנכנסו לקבר יוסף ללא היתר • הנדרס נפצע ופונה לקבלת טיפול בבית החולים • מספר חשודים נעצרו דיווחים פלסטיניים: צה"ל תקף אווירית במזרח ח'אן יונס | עדכונים שוטפים
מספר אזרחים ישראלים נכנסו הלילה (בין שישי לשבת) לקבר יוסף בשכם שבשומרון. בדרכם חזרה דרסו פלסטיני שנפצע בינוני. מספר חשודים נעצרו. דיווחים פלסטיניים: צה"ל תקף אווירית במזרח ח'אן יונס.
כוחות המנהל האזרחי חילצו במהלך הלילה ישראלי הלוקה בנפשו מלב העיר חברון (ינון שלום יתח)
שר הביטחון ישראל כ"ץ, בתיאום עם הרמטכ"ל אייל זמיר ומנכ"ל משרד הביטחון, החליט למנות את אל"מ ניר וויינגולד לתפקיד היועץ הכספי לרמטכ"ל (יועכ"ל) וראש אגף התקציבים במשרד הביטחון (עדי כהן)
דיווחים פלסטיניים: צה"ל תקף אווירית במזרח ח'אן יונס שבדרום רצועת עזה (איילי כהן)
צה"ל אישר הבוקר כי עשרה חסידים ישראלים נכנסו הלילה ללא היתר קבר יוסף בשכם שבשומרון. בדרכם חזרה מספר מהם סטו מהדרך - ודרסו פלסטיני שנפצע בינוני. החסידים המשיכו בנסיעה עד שהרכב שלהם התהפך - ואז הם יצאו ממנו ונמלטו רגלית. מספר חשודים נעצרו (ינון שלום יתח)