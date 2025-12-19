צה"ל אישר הבוקר כי עשרה חסידים ישראלים נכנסו הלילה ללא היתר קבר יוסף בשכם שבשומרון. בדרכם חזרה מספר מהם סטו מהדרך - ודרסו פלסטיני שנפצע בינוני. החסידים המשיכו בנסיעה עד שהרכב שלהם התהפך - ואז הם יצאו ממנו ונמלטו רגלית. מספר חשודים נעצרו (ינון שלום יתח)

