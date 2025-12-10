גורם אמריקני: הכוח הבין-לאומי בעזה יוצב בתחילת 2026
הגורם מסר ל-i24NEWS כי הכוח לא יוצב באזורים שבשליטת חמאס, ויורכב תחילה ממדינה אחת או שתיים • ערוץ "אל-ערביה": צה"ל מבצע פעולות הריסה נרחבות במזרח העיר עזה • עדכונים שוטפים
גורם אמריקני מסר ל-i24NEWS הלילה (בין שלישי לרביעי) כי כוח הייצוב הבין-לאומי בעזה יוצב בתחילת שנת 2026, ולא באזורים שבשליטת חמאס. הגורם הוסיף כי הכוח יורכב בהתחלה ממדינה אחת או שתיים. דיווח בערוץ "אל-ערביה" הסעודי: צה"ל מבצע פעולות הריסה נרחבות במזרח העיר עזה.
לשכת שר הביטחון: כ"ץ והרמטכ"ל זמיר סיכמו על איחוד התחקירים המשלימים לטבח ה-7 באוקטובר. השניים סיכמו כי מבקר מערכת הביטחון יצורף כמשקיף לצוות התחקירים על מסמך "חומת יריחו" ויעודכן בתחקירי אגף המבצעים וחיל הים. בנוסף, המבקר יבחן את תחקיר חיל האוויר ואת דו"ח תורג'מן באשר לחלקו של תת-אלוף עומר טישלר, שכיהן כראש מטה חיל האוויר בפרוץ המלחמה (נדב אלימלך)
ערוץ "אל-ערביה" הסעודי מדווח כי צה"ל מבצע פעולות הריסה נרחבות בשכונת א-תופאח שבמזרח העיר עזה, צפון הרצועה
