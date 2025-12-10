לשכת שר הביטחון: כ"ץ והרמטכ"ל זמיר סיכמו על איחוד התחקירים המשלימים לטבח ה-7 באוקטובר. השניים סיכמו כי מבקר מערכת הביטחון יצורף כמשקיף לצוות התחקירים על מסמך "חומת יריחו" ויעודכן בתחקירי אגף המבצעים וחיל הים. בנוסף, המבקר יבחן את תחקיר חיל האוויר ואת דו"ח תורג'מן באשר לחלקו של תת-אלוף עומר טישלר, שכיהן כראש מטה חיל האוויר בפרוץ המלחמה (נדב אלימלך)