צה"ל: "כוחות של חטיבה 7 הפועלים בדרום רצועת עזה זיהו מוקדם יותר היום (שלישי) מחבל שחצה את הקו הצהוב, והתקרב לעבר הכוחות באופן שהיווה עליהם איום מיידי, בעודו נושא חפץ חשוד. מיד לאחר הזיהוי, הכוחות חיסלו את המחבל במטרה להסיר את האיום. אתמול הכוחות חיסלו מחבל נוסף שחצה את הקו הצהוב והתקרב לכוחות באופן שהיווה עליהם איום מיידי" (ינון שלום יתח)