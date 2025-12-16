צה"ל: חוסל מחבל שהתקרב לכוחות במרחב הקו הצהוב
כוחות צה"ל הפועלים בדרום רצועת עזה חיסלו מחבל שהתקרב אליהם באופן מאיים • צה"ל ביצע שורת תקיפות במרחב לבנון נגד מספר מחבלי חיזבאללה שפעלו באזור • עדכונים שוטפים
כוחות צה"ל חיסלו מחבל בדרום רצועת עזה במרחב הקו הצהוב, לאחר שהתקרב אליהם באופן מאיים ונשא עליו חפץ חשוד. כטב"מ צה"ל תקף מחבל חיזבאללה שזוהה במרחב א-טייבה בדרום לבנון. כמו כן הותקף מחבל במרחב סבלין בדרום המדינה.
דיווחים בלבנון: צה"ל ירה פצצת תאורה בעיירה עיתרון שבדרום המדינה (הדר טבשי)
דיווחים ברצועה על ירי ארטילרי במזרח העיר חאן יונס (הדר טבשי)
צה"ל: הותקף לפני זמן קצר מחבל נוסף של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב סבלין שבדרום לבנון (ינון שלום יתח)
דיווחים בלבנון: צה"ל הטיל פצצת תאורה בפאתי העיירה עיתרון שבדרום לבנון (הדר טבשי)
כטב"מ צה"ל תקף רכב שבו היה פעיל חיזבאללה בין העיירות מרכבה ואל-עדייסה בדרום לבנון (ינון שלום יתח)
צה"ל: "כוחות של חטיבה 7 הפועלים בדרום רצועת עזה זיהו מוקדם יותר היום (שלישי) מחבל שחצה את הקו הצהוב, והתקרב לעבר הכוחות באופן שהיווה עליהם איום מיידי, בעודו נושא חפץ חשוד. מיד לאחר הזיהוי, הכוחות חיסלו את המחבל במטרה להסיר את האיום. אתמול הכוחות חיסלו מחבל נוסף שחצה את הקו הצהוב והתקרב לכוחות באופן שהיווה עליהם איום מיידי" (ינון שלום יתח)