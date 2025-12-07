ערוץ "א-שרק" הסעודי דיווח הבוקר (ראשון) כי חמאס חידש את החיפושים אחר רן גואילי, החלל החטוף האחרון שנותר בשבי בעזה. הפעילות מתבצעת יחד עם צוותי הצלב האדום בשכונת זייתון. צה"ל: חוסל מחבל אשר חצה את הקו הצהוב והתקרב אל כוחות הפועלים בדרום הרצועה.

צה"ל: כוחות גדוד 601 השמידו פיר מנהרה, שאותר ונוטרל במהלך המלחמה, ושימש בעבר את חיזבאללה. בנוסף, כוחות חטיבה 300 השמידו מחסן אמצעי לחימה ששימש את ארגון הטרור. צה"ל ציין כי "מדובר בתשתיות ישנות שאינן פעילות כיום, אך השמדתן בוצעה מתוך מטרה למנוע אפשרות לניצול עתידי" (ינון שלום יתח) דובר צה"ל צה"ל: חוסל מחבל אשר חצה את הקו הצהוב והתקרב אל כוחות צוות הקרב החטיבתי 7 הפועלים בדרום הרצועה (ינון שלום יתח) ערוץ "א-שרק" הסעודי מדווח מפי מקורות המעורים בפרטים כי הזרוע הצבאית של חמאס חידשה הבוקר את החיפושים אחר רב-סמל ראשון רן גואילי, החלל החטוף האחרון הנמצא בשבי ברצועה. לפי הדיווח, החיפושים יתבצעו יחד עם צוותי הצלב האדום בשכונת זייתון שבעיר עזה (איילי כהן)