‏אחמד זמזם, קצין בכיר במנגנון ביטחון הפנים של חמאס חוסל על ידי חמושים ברצועת עזה. מנהיג חמאס ברצועת עזה ציין בנאומו לציון 38 שנים להקמת ארגון הטרור הבוקר (ראשון) את חיסולו את ראא'ד סעד אתמול על ידי חיל האוויר.

לבנון: שני פעילי חיזבאללה חוסלו תוך שעה בדרום המדינה (ינון שלום יתח) האזעקות בניר עם ומפלסים - מסתמן כשווא (טל סבג) צבע אדום בניר עם ומפלסים (טל סבג) ח'ליל אל-חיה, מנהיג חמאס ברצועת עזה, מתייחס לראשונה לחיסולו של ראאד סעד אתמול בנאום לציון 38 להקמת ארגון הטרור: "היום אנו מציינים 38 שנה להקמתה של תנועת חמאס. העם הפלסטיני חווה כיום זמנים קשים וסבל קשה כתוצאה מהתוקפנות הציונית - האחרונה שבהן היא כנגד הבכיר ראאד סעד ושותפיו" (איילי כהן) אחמד זמזם, קצין בכיר במנגנון ביטחון הפנים של חמאס, סא''ל בן 49, חוסל על ידי חמושים אלמונים במחנה מע'אזי, מקרה רביעי בשבועות האחרונים. חמאס פתחה בחקירה