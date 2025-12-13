צבא ארה"ב יארח בקרוב כנס בקטאר על הכוח הבינלאומי בעזה

דיווח כי הכנס יכלול סיכומים יחד עם מפגשי תכנון למבנה הפיקוד, בניית הכוחות והפעלתם • הלילה: התרעת "צבע אדום" הופעלה באזור פטיש בנגב, צה"ל: מדובר באזעקת שווא | עדכונים שוטפים

כוחות צה"ל ברצועת עזה, נובמבר 2025
כוחות צה"ל ברצועת עזה, נובמבר 2025

דיווח הבוקר (שבת) ב"וול סטריט ג'ורנל" שצבא ארצות הברית יארח כנס בדוחא, קטאר, ביום שלישי הקרוב על נושא הכוח הבין-לאומי בעזה, יחד עם מעל 25 מדינות שותפות. הלילה: התרעת "צבע אדום" הופעלה באזור פטיש בנגב, צה"ל: מדובר באזעקת שווא.

דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל שצבא ארצות הברית יארח כנס בדוחא, קטאר, ביום שלישי הקרוב על נושא הכוח הבין-לאומי בעזה, יחד עם מעל 25 מדינות שותפות. הכנס יכלול סיכומים יחד עם מפגשי תכנון למבנה הפיקוד, בניית הכוחות והפעלת הכוחות המבצעיים של הכוחות הבינלאומיים (רון צור)

הלילה: התרעת "צבע אדום" הופעלה באזור פטיש בנגב, צה"ל: מדובר באזעקת שווא

