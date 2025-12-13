דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל שצבא ארצות הברית יארח כנס בדוחא, קטאר, ביום שלישי הקרוב על נושא הכוח הבין-לאומי בעזה, יחד עם מעל 25 מדינות שותפות. הכנס יכלול סיכומים יחד עם מפגשי תכנון למבנה הפיקוד, בניית הכוחות והפעלת הכוחות המבצעיים של הכוחות הבינלאומיים (רון צור)

https://x.com/i/web/status/1999589829810749864 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .