מתקרבים לעסקה? 47 חטופים וחטופה אחת עדיין בשבי - זהו סיפורם

מתקרבים לעסקה? הודעת חמאס על הסכמתו להיכנס למשא ומתן ולדון בפרטי תוכנית טראמפ, ולשחרר את כל החטופים לפי המתווה המוצע, עוררה תקווה זהירה בקרב בני משפחות החטופים. חזרנו לסיפוריהם של 48 החטופים - בהם אישה אחת בלבד - שעדיין נמצאים בשבי החמאס.

אביתר דוד, בן 24 מכפר סבא

אביתר הגיע למסיבת הנובה עם חבריו גיא גלבוע דלאל, עידן הרמתי ורון צרפתי. עידן ורון נרצחו על ידי חמאס במתקפת הפתע. אחיו של גיא, גל גלבוע דלאל, הצטרף אליהם במהלך המנוסה והצליח להמלט מהמחבלים, אך אביתר וגיא נחטפו לרצועת עזה.

בסרטון שפרסם ארגון הטרור מפברואר האחרון השניים תועדו בתוך רכב שנמצא ברחבת ה"טקס" שארגן חמאס, כשהם צופים בעומר ונקרט, אלי-ה כהן ועומר שם טוב מועברים לידי הצלב האדום.

אבינתן אור, בן 30 מתל אביב

נחטף ממסיבת הנובה, אליה הגיעה עם בת זוגו נועה ארגמני, שנחטפה גם ושוחררה במבצע צבאי. במרץ התקבל אות חיים ראשון ממנו משורדי שבי שחזרו במסגרת העסקה לשחרור חטופים. ארגמני הגיבה: "הלב שלי שבוי".

אוריאל ברוך, בן 35 מגבעון

נחטף מפסטיבל הנובה. ב-26 במרץ 2024, בני משפחתו עודכנו כי נרצח ב-7 באוקטובר וגופתו מוחזקת בעזה.

איתן אברהם מור, בן 24 מירושלים

עבד כמאבטח במסיבת הנובה וכשהחלה ההתקפה, איתן, ביחד עם עוד שני מאבטחים נוספים, התחילו לפנות נפגעים באמצעות טרקטורון. כשנגמר הדלק, החלו לאסוף ניצולים שהתחבאו, קיבצו אותם, ורצו ביחד כדי להתרחק. הוא נחטף במהלך מנוסתו. בפברואר 2025 משפחתו של החטוף קיבלה ממנו אות חיים.

אלון אהל, בן 23 מלבון

בילה במסיבת הנובה ונחטף מאחת "מיגוניות המוות". בפברואר 2025 משפחתו של החטוף מסרה כי קיבלה אות חיים ראשון.

אליהו מרגלית, בן 75 מניר עוז

נרצח בבוקר 7 באוקטובר, כשיצא להאכיל את הסוסים באורווה שהחזיק. גופתו נלקחה לרצועת עזה.

אלקנה בוחבוט, בן 36 ממבשרת ציון

נחטף ממסיבת הנובה, שאותה הפיק עם חבריו. הוא נשוי לרבקה, ולשניים ילד בן 4. בחודש שעבר, חטופים ששוחררו במסגרת העסקה העבירו למשפחתו של אלקנה אות חיים וגם מסרים לאשתו ולבנו. נודע כי הוא נפצע ביום חטיפתו, ומצבו רע: "לא ראה אור יום מאז".

מאז 7 באוקטובר חמאס פירסם מספר תיעודים שלו, אחד מהם לצד החטוף יוסף חיים אוחנה. בסרטון האחרון שפורסם ב-29 במרץ אלקנה זעק: "תצעקו את הצעקה שלי, אני לא ביקשתי כלום, רק תוציאו אותי. למה לא מגיע לבן שלי להגיד לי 'אבא'?. עוד הוא סיפר כי הם תחת 24 שעות של הפגזות".

אל"ם אסף חממי, בן 41 מקרית אונו

אל"ם אסף חממי בן ה-41, מפקד החטיבה הדרומית באוגדת עזה, נפל בשעה הראשונה של מתקפת חמאס בשבעה באוקטובר בקרב בקיבוץ נירים, וגופתו נחטפה לעזה. באותה השבת, הוא שהה בבסיס עם בנו בן החמש, וברגע שיצא להסתער על המחבלים - העביר את בנו לחיילים וביקש מהם לקחת אותו למקום בטוח. לצידו, נפלו שני לוחמים בחפ"ק שלו: סמ"ר תומר יעקב אחימס, בן 20 מלהבים, קשר מפקד חטיבה וסמל קיריל ברודסקי, בן 19 מרמת גן, חפ"ק מפקד חטיבה. גופות השניים חולצו ביולי 2024 והושבו ארצה.

אריה זלמנוביץ', בן 85 מניר עוז

ממקימי קיבוץ ניר עוז, תועד כשהוא נחטף לעזה חבול על גבי אופנוע. נרצח בשבי חמאס. סרטון שפורסם באוגוסט 2024, הציג את הרגעים הקשים בהם אריה מובל על אופנוע, חבול בראשו, בעוד המון עזתי מכה אותו באכזריות.

אריאל קוניו, בן 26 מניר עוז

נחטף מביתו יחד עם בת זוגתו ארבל יהוד. אחיו דוד, גיסתו ואחייניתיו נחטפו גם כן. במסגרת עסקת החטופים, לאחר 52 ימים בשבי, שוחררו גיסתו ואחיינותיו. ארבל שוחררה ביום ה-482 למלחמה.

ביפין ג'ושי, בן 24 מנפאל

הגיע לישראל פחות מחודש לפני המלחמה. הוא התחבא עם חבריו במיגונית בקיבוץ עלומים. כשהמחבלים השליכו לתוכה רימון ראשון הוא הצליח להדוף אותו ולזרוק אותו החוצה. הרימון השני הותיר אותו ואת חבריו מחוסרי הכרה. משם נחטף לצד כמה עובדי חקלאות נוספים מארצו.

בר קופרשטיין, בן 23 מחולון

עבד כמאבטח במסיבת הנובה ממנה נחטף. כשהתחילו להגיע המחבלים נשאר לעזור למשטרת ישראל ולשאר צוות האבטחה, בנוסף בר בתור חובש, נתן טיפול ראשוני למשתתפים במסיבה שנפצעו מהמחבלים במקום להציל את חייו ולברוח. בר הוא האח הבכור מבין 5 אחים קטנים והוא המפרנס העיקרי במשפחה.

אבא של בר, טל קופרשטיין היה חובש מתנדב על אופנוע איחוד הצלה ובעת שנסע להציל ילדה בת 4 שעברה תאונת דרכים עבר בעצמו תאונה קשה, היה מאושפז במשך יותר משנה ומאז הוא סיעודי ואינו יכול לעבוד. לכן בר מאז התיכון המפרנס העיקרי בבית ודואג לרווחת וכלכלת המשפחה.

בר עבר להתגורר עם סבו וסבתו על מנת שמשפחתו תוכל להעסיק מטפל צמוד לאביו שילון בביתם. באפריל וביולי 2025 חמאס פרסם סרטונים שלו מהשבי לצד החטוף מקסים הרקין.

ג'ושוע לואיטו מולל, בן 21 מטנזניה

סטודנט לחקלאות שעבד ברפת בנחל עוז. נרצח במתקפת הטרור וגופתו נחטפה.

גיא אילוז, בן 27 מתל אביב

נחטף ממסיבת הנובה בה בילה ונרצח בשבי החמאס, גיא היה טכנאי הסאונד של להקת "היהודים".

גיא גלבוע דלאל, בן 22 מאלפי מנשה

גיא הגיע למסיבת הנובה עם חבריו אביתר דוד, עידן הרמתי ורון צרפתי. עידן ורון נרצחו על ידי חמאס במתקפת הפתע. אביתר וגיא נחטפו לרצועת עזה.

בפברואר קיבלה משפחתו אות חיים מאחד המשוחררים בעסקה לשחרור חטופים. בסרטון שפרסם ארגון הטרור מפברואר האחרון גיא ואביתר תועדו בתוך רכב שנמצא ברחבת ה"טקס" שארגן חמאס, כשהם צופים בעומר ונקרט, אלי-ה כהן ועומר שם טוב מועברים לידי הצלב האדום.

גלי ברמן, בן 26 מכפר עזה

נחטף משכונת "הדור הצעיר" בקיבוץ, הסמוכה לגדר. אחיו התאום, זיו, היה שתי דירות לידו ונחטף גם כן. אותה שבת גלי התעקש לצאת אל ביתה של אמילי דמארי, ששבה ארצה בעסקה שהייתה בינואר 2025 לצד רומי גונן ודורון שטיינברכר.

דוד קוניו, בן 34 מניר עוז

נחטף מביתו יחד עם בת זוגו שרון קוניו-אלוני בבוקר 7 באוקטובר. היא שוחררה בעסקה לשחרור חטופים שהייתה בנובמבר 2023. אחיו אריאל עדין בשבי. בפברואר 2025 התקבל אות חיים ממנו.

דרור אור, בן 48 מבארי

נרצח ב-7 באוקטובר, וגופתו מוחזקת בעזה. ילדיו, עלמה ונעם, שוחררו מהשבי בעסקה בנובמבר 2023.

דניאל פרץ, בן 22 מיד בנימין

מח"ט בגדוד 77 בשריון, פיקד על טנק שהגיע לנחל עוז. הוא נרצח ב-7 באוקטובר וגופתו נחטפה לעזה.

זיו ברמן, בן 26 מכפר עזה

נחטף משכונת "הדור הצעיר" בקיבוץ, הסמוכה לגדר. אחיו התאום, גלי, היה שתי דירות לידו ונחטף גם כן. בעסקת שחרור החטופים הראשונה התקבל מהם אות חיים ראשון. כמו כן, לאחר 494 ימים, משפחתם של התאומים עודכנה כי התקבל מהם אות חיים נוסף משורדי השבי שחזרו, לפיו הם מוחזקים בנפרד ואינם במצב טוב.

איתן הורן, בן 38 מניר עוז

נחטף בזמן שהיה בביקור אצל אחיו הגדול, יאיר הורן, שנחטף יחד איתו בבוקר 7 באוקטובר. יאיר השתחרר בפברואר 2025 במסגרת העסקה לשחרור חטופים וסיפר את סיפור חטיפתו: "הם חטפו אותי על אופנוע, והפעילו עלי אלימות פיזית כל כך קשה, שהותירה אותי מדמם ופצוע. במשך כחודש לא ידעתי אם איתן חי, וכשהפגישו בינינו נשארנו אחד ליד השני עד ליום השחרור שלי, רגע שקורע לי את הלב בכל שנייה ביום".

איתן לוי, בן 52 מבת ים

בבוקר הטבח הסיע את ידידתו ממרכז הארץ לקיבוץ בארי, בדרך חזור נתקבל במחבלים אשר רצחו אותו וחטפו את גופתו. משפחתו פרסמה סרטון מ-7 באוקטובר, בו נראית גופתו עוברת התעללות.

טל חיימי, בן 42 מניר יצחק

היה סגן הרבש"צ בקיבוץ וניהל לחימה מול המחבלים שפלשו לניר יצחק. הוא נפל בקרב וגופתו נחטפה. במאי 2024 אלמנתו אלה חיימי,ילדה את בנם הרביעי.

תמיר נמרודי, בן 20 מנירית

נחטף חודש לפני יום הולדתו ה-19 מבסיס מת"ק (מנהלת התיאום והקישור) עזה.

תמיר אדר, בן 38 מניר עוז

נרצח בבוקר 7 באוקטובר, וגופתו נחטפה לרצועת עזה. הוא הותיר אחריו אישה ושני ילדים.

סמל עוז דניאל, בן 19 מכפר סבא

לוחם בגדוד 77 בעוצבת "סער מגולן", נפל בקרבות ב-7 באוקטובר. הוא הותיר אחריו זוג הורים, מירב ואמיר, ואת אחותו התאומה, הדר.

עמרי מירן, בן 47 מנחל עוז

נחטף מבית משפחת עידן, לאחר שמחבלים העבירו אותו ואת משפחתו לשם. פעילי הטרור הותירו את משפחתו בביתו, והוא נלקח לרצועת עזה. ב-23 באפריל 2025 התקבל ממנו אות חיים כאשר חמאס פרסם סרטון שלו מהשבי.

עמירם קופר, בן 84 מניר עוז

ממקימי קיבוץ ניר עוז, היה נשוי לנורית, ששוחררה משבי חמאס לאחר 17 ימים. הם התגוררו בקיבוץ 70 שנה, ונמנים עם מייסדיו. עמירם כתב שירים, ולפעמים גם על פוליטיקה. עמירם ראה בהקמת הקיבוץ וביישובי הנגב המערבי את משימת חייו. כלכלן, משורר ומלחין. השאיר אחריו אישה, שלושה ילדים ותשעה נכדים. הקשר איתו נותק בבוקר שבת ב-7 באוקטובר. ב-3 ביוני הודיע צה"ל כי נרצח בזמן שארגון הטרור החזיק בו, וגופתו מוחזקת בעזה.

ענבר היימן, בת 27 מחיפה

התנדבה במסיבת הנובה כמטפלת רגשית אשר מסייעת לאנשים שחשים לא בטוב כתוצאה משימוש בסמים פסיכדליים. היא נחטפה ונרצחה בשבי חמאס. היא האישה האחרונה שנותרה בשבי חמאס.

רונן אנגל, בן 55 מניר עוז

נחטף מקיבוץ ניר עוז יחד עם אשתו ובנותיו ששוחררו בעסקה ב-2023, נרצח בשבי חמאס.

רס"ם מחמד אלאטרש, בן 39 מסעווה

גשש בחטיבה הצפונית באוגת עזה, אב ל-13 ילדים. תחילה הוגדר כחטוף חי, אך ב-24 ביוני יצאה ההודעה כי נרצח ב-7 באוקטובר וגופתו נלקחה לרצועה.

סהר ברוך, בן 24 מבארי

נחטף מביתו. באותו יום, אחיו עידו וסבתו גאולה בכר נרצחו. במהלך פעולת חילוץ ב-8 בדצמבר 2023 סהר נהרג - בצה"ל מסרו כי לא ניתן לקבוע אם הוא נרצח על ידי חמאס או נפגע מאש כוחות הביטחון.

סגן הדר גולדין, בן 23 ממשגב

קצין בגבעתי, שנפל במבצע "צוק איתן" באוגוסט 2014 במהלך קרב ברפיח - מאז גופתו מוחזקת בעזה.

סמ"ר איתי חן, בן 19 מנתניה

לוחם בגדוד 75 "עוצבת סער מגולן" נפל ב-7 באוקטובר וגופתו נחטפה לעזה.

עומר נאוטרה, בן 21 מאפיקים

מפקד מחלקה בגדוד 77, נרצח ב-7 באוקטובר, היה בן 21 כשנפל. תחילה הגדירו אותו במערכת הביטחון כחטוף בחיים, אך ב-2 בדצמבר יצאה ההודעה כי נרצח בטבח וגופתו נלקחה לרצועה.

סונטאיה אוקארסרי, מתאילנד

חקלאי שהיגר לישראל למטרות עבודה. ב-16 במאי הודיע דובר צה"ל כי נרצח ב-7 באוקטובר בזמן שעבד במטעים שסמוכים לקיבוץ בארי, וגופותו נחטפה לרצועה.

שגב כלפון, בן 27 מדימונה

נחטף ממסיבת הנובה. בבוקר 7 באוקטובר ניסה להימלט מהמחבלים, אך רק חברו הצליח לברוח. בפברואר 2025 משפחתו קיבלה אות חיים מאחד השבים שחזרו בעסקה.

יוסי שרעבי, בן 53, מבארי

נחטף יחד עם אחיו אלי, ונרצח בשבי חמאס. הותיר אחריו אישה ושלוש בנות. אלי חזר במסגרת העסקה בפברואר 2025.

יוסף חיים אוחנה, בן 23 מקרית מלאכי

בילה במסיבת הנובה וכשהחלה המתקפה נשאר לסייע לפצועים. לאחר מכן, נימלטו הוא וחבריו מיריות שנפתחו לעברם, דרכם התפצלו ובהמשך התברר שיוסף נחטף. במרץ 2025 חמאס הפיץ תיעוד ובו אות חיים מיוסף.

ליאור רודאיף, בן 61 מניר יצחק

אב לשלושה וסב לשני נכדים, נהג אמבולנס שנרצח ב-7 באוקטובר וגופתו מוחזקת ברצועה.

מקסים הרקין, בן 36 מטירת הכרמל

נחטף ממסיבת הנובה, חבריו איתם בילה - נרצחו במסיבה. באפריל 2025 התקבל ממנו אות חיים כאשר חמאס פרסם סרטון חטופים ומשפחתו של מקסים אישרה כי זיהתה את קולו. ב-3 ביולי 2025 התקבל ממנו אות חיים כאשר חמאס פרסם סרטון שלו מהשבי, לצד החטוף בר קופרשטיין.

מני גודארד, בן 73 מבארי

נרצח ב-7 באוקטובר וגופתו נחטפה לעזה. אשתו, איילת גודארד, נרצחה גם במתקפה על ביתם בקיבוץ.

מתן אנגרסט, בן 21 מקריית ביאליק

נלחם בנחל עוז ונחטף פצוע קשה ומחוסר הכרה מהטנק שלו. באפריל 2025 משפחתו אישרה לפרסם סרטון מהשבי בו הוא נראה פצוע ונשאל בפרטים יבשים על עצמו.

לבקשת המשפחה - מתוך שלל שנאסף על ידי צהל

מתן צנגאוקר, בן 23 מניר עוז

נחטף מביתו בניר עוז יחד עם בת זוגו אילנה גריצ'בסקי, ששוחררה בעסקה הראשונה מול חמאס בנובמבר. במהלך שהותו בשבי פורסם סרטון חטיפתו ובדצמבר האחרון פירסם חמאס אות חיים נוסף ממנו.

מתוך שלל צה"ל

נמרוד כהן, בן 19 מרחובות

שריונר אשר נחטף מהטנק הבוער שהוקפץ לגדר המערכת בגבול. ארבעתם חברי הצוות נחטפו: נמרוד כאשר הוא בחיים יחד עם ועומר נאוטרה וגופותיהם של שקד דהן ועוז דניאל. בפברואר 2025 משפחתו קיבלה אות חיים דרך חטוף ששב לישראל.

סודתיסאק רינתלאק, מתאילנד

חקלאי שהיגר לישראל למטרות עבודה. ב-16 במאי הודיע דובר צה"ל כי נרצח ב-7 באוקטובר בזמן שעבד במטעים שסמוכים לקיבוץ בארי, וגופותו נחטפה לרצועה.

רום ברסלבסקי, בן 21 מירושלים

נחטף ממסיבת הנובה. לפי עדויות של ניצולים מ-7 באוקטובר, סייע בהצלת ישראלים רבים שהצליחו להימלט. באפריל 2025 חמאס פרסם סרטון שלו מהשבי.

רס"ל רן גאוילי, בן 24 ממיתר

לוחם יס"מ נגב, נפל ונחטף בקרב בעלומים ב-7 באוקטובר.