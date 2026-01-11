צה"ל תקף פירים ששימשו לאחסון אמל"ח של חיזבאללה בלבנון

על פי הודעת דובר צה"ל, במהלך החודשים האחרונים, זוהתה פעילות של ארגון הטרור באתרים אלו • הפעילות באתרים שהותקפו מהווה הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון • עדכונים שוטפים

כתבי i24NEWS
1 דקות קריאה
תקיפות בדרום לבנון, ינואר 2026
תקיפות בדרום לבנון, ינואר 2026רשתות ערביות

צה"ל תקף היום (ראשון) פירים ששימשו לאחסון אמצעי לחימה במספר אתרים צבאיים של חיזבאללה בדרום לבנון. על פי הודעת דובר צה"ל, במהלך החודשים האחרונים, זוהתה פעילות של ארגון הטרור באתרים אלו. הפעילות באתרים שהותקפו מהווה הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון.

דובר צה"ל בערבית מזהיר לקראת תקיפה בכפר חת'א בדרום לבנון (אוריה קשת)

צה"ל תקף פירים ששימשו לאחסון אמצעי לחימה במספר אתרים צבאיים של חיזבאללה בדרום לבנון (ינון שלום יתח)

צה"ל תוקף בדרום לבנוןדובר צה"ל
