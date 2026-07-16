דרמה של הרגע האחרון: דרעי מסרב לתמוך בחוק פיזור הכנסת
ש"ס מסרבת לתמוך בחוק פיזור הכנסת ומימון מפלגות - אם האופוזיציה לא תצביע בעדם • בשל כך, הוחלט על משיכה זמנית של החוק • יועמ"שית הכנסת: "ממליצה להעביר את הכל"
עמיאל ירחיכתב כנסת
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מפלגת ש"ס סירבה הלילה (חמישי) לתמוך בחוק פיזור הכנסת ומימון המפלגות, אם האופוזיציה לא תצביע בעדם. בשל כך, הוחלט על משיכה זמנית של החוק - דבר שעשוי להוביל לדחייה בפיזור הכנסת.
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בקואליציה אומרים: אם הפיזור לא יאושר הלילה - נמשיך לחוקק פה עוד עשרה ימים, כלומר עד 90 ימים לפני הבחירות.
היועצת המשפטית של הכנסת, שגית אפק, התייחסה למשבר ואמרה: "החוק הזה צריך לעבור עד מחר - ככל שאין קביעה בהצעת החוק או בהחלטה אחרת, הכנסת יכולה להמשיך עד 90 ימים לפני מועד הבחירות. המלצתי היא כן להעביר את החוק על כל חלקיו".
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