עכשיו זה סופי: זה המועד בו יתקיימו הבחירות הבאות לכנסת

הבחירות לכנסת ה-26 יתקיימו במועדן המקורי 27 באוקטובר • בכך תשלים הממשלה כהונה מלאה, לראשונה מזה 38 שנה - מאז ממשלת פרס-שמיר

עמיאל ירחיארי קלמן ■ עמיאל ירחיארי קלמן
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קלפי, בחירות
קלפי, בחירותאוליבייה פיטוסי/פלאש 90

בכנסת הכריזו היום (ראשון) כי המועד הסופי והרשמי שבו תתקיים הבחירות לכנסת ה-26 יהיה ב-27 באוקטובר הקרוב. בכך תשלים הממשלה כהונה מלאה, לראשונה מזה 38 שנה - מאז ממשלת פרס-שמיר.

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הסיבה שהתאריך עולה באופן רשמי היא שהיועמ"שית של הכנסת המליצה להעביר חוק פיזור כנסת השבוע, בצמוד לחוק מימון מפלגות, אז התאריך הידוע עולה על הדף.

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סמוטריץ' מבקש לקדם עוד מספר הצעות שלו לקריאה שנייה ושלישית ובנתיים תוקע הסרת רביזיה על חוק הכשרות של ש"ס. בן גביר דורש בקריאה ראשונה את חוק המואזין, כאשר הדרישות של סמוטריץ' ובן גביר עלולים להקשות על קיום הדיל.

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