בכנסת הכריזו היום (ראשון) כי המועד הסופי והרשמי שבו תתקיים הבחירות לכנסת ה-26 יהיה ב-27 באוקטובר הקרוב. בכך תשלים הממשלה כהונה מלאה, לראשונה מזה 38 שנה - מאז ממשלת פרס-שמיר.

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הסיבה שהתאריך עולה באופן רשמי היא שהיועמ"שית של הכנסת המליצה להעביר חוק פיזור כנסת השבוע, בצמוד לחוק מימון מפלגות, אז התאריך הידוע עולה על הדף.

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סך הכל הקואליציה מבקשת לקדם עד הפיזור ביום שישי תשעה חוקים: חוק יסוד לימוד תורה, חוק החנינה לעריקים, חוק פיצול היועמ"ש, חוק הכשרות, חוק התקשורת, חוק השידור האזורי, חוק ההפרדה באקדמיה, חוק מימון בחירות, חוק הבחירות.

סמוטריץ' מבקש לקדם עוד מספר הצעות שלו לקריאה שנייה ושלישית ובנתיים תוקע הסרת רביזיה על חוק הכשרות של ש"ס. בן גביר דורש בקריאה ראשונה את חוק המואזין, כאשר הדרישות של סמוטריץ' ובן גביר עלולים להקשות על קיום הדיל.