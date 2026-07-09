סקר מנדטים חדש של i24NEWS שנערך היום (חמישי) באמצעות דיירקט פולס, מראה כי הניסיון של בני גנץ וחילי טרופר לרוץ ברשימות נפרדות מביא להתרסקות של שתי המפלגות מתחת לאחוז החסימה. מי שמנצל את הוואקום וממשיך במומנטום הוא גדי איזנקוט ומפלגת "ישר", שמזנקים לנתון הגבוה ביותר שלהם בשבועות האחרונים.

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מנתוני הסקר עולה כי מפלגת הליכוד שומרת על כוחה כמפלגה הגדולה בישראל ומציגה נתון יציב של 29 מנדטים. מיד אחריה, במקום השני, מתמקמת מפלגת ישר בראשות גדי איזנקוט שמזנקת לשיא של 21 מנדטים. מפלגת הדמוקרטים שומרת על כוחה עם נתון דו-ספרתי של 10 מנדטים.

שלוש מפלגות שמקבלות 9 מנדטים כל אחת: מפלגת ביחד, שסופגת ירידה קלה בעקבות הפיצולים, תנועת ש"ס השומרת על כוחה, ומפלגת ישראל ביתנו. אחריהן ברשימה ניצבות עוצמה יהודית של איתמר בן גביר ומפלגת יהדות התורה, ששתיהן מניבות 8 מנדטים בסקר הנוכחי.

הרשימה המשותפת מקבלת 7 מנדטים, מפלגת הציונות הדתית שמגרדת 5 מנדטים, ותנועת רע"ם של מנסור עבאס שנועלת את הרשימה עם 5 מנדטים גם היא.

מפלגת "זהות", המפלגה "הכלכלית", "כחול לבן" בראשות גנץ ושמחי, ומפלגה בראשות טרופר והנדל - לא עוברות את אחוז החסימה.

בשורה התחתונה, המרוויח הגדול של הסקר הוא גדי איזנקוט, ששואב את מרבית הקולות של המרכז-ימין בעקבות ריצתן הכושלת של המפלגות החדשות. מנגד, הפיצול בין הגושים נותר שברירי במיוחד: תומכי האופוזיציה (כולל המשותפת ורע"ם) מגיעים ל-61 מנדטים, בעוד שגוש תומכי הקואליציה הנוכחי נעצר על 59 מנדטים.

ומה קורה אם קמה מפלגת ימין חדשה?

עוד בדק הסקר, אם תתמודד בבחירות מפלגת ימין חדשה בראשות יולי אדלשטיין, גלעד ארדן ואיילת שקד, למי הישראלים יצביעו. התוצאות חד משמעיות, ותמונת המנדטים נשארת זהה, כשהמפלגה החדשה מצטרפת לשורת המפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה, לצד גנץ-שמחי, טרופר-הנדל, זהות והכלכלית.

טראמפ ונתניהו פועלים בתיאום מלא?

הסקר בחן גם את מערכת היחסים המדינית הרגישה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא ארצות הברית טראמפ, על רקע ההתפתחויות האחרונות בגזרה האיראנית.

מהנתונים כי בעוד שרוב בקרב תומכי הקואליציה (52%) בטוח כי השניים עדיין פועלים בתיאום מלא, בקרב תומכי האופוזיציה התמונה הפוכה לחלוטין, כאשר 68% מהם סבורים כי כל מנהיג דואג כעת לאינטרסים הצרים של מדינתו בלבד. בשקלול כלל המדגם, רוב של 51% מהמשיבים מאמינים כי האינטרס המקומי הוא שמנהל את שני המנהיגים, לעומת 32% בלבד שעדיין מאמינים בתיאום מלא בין השניים.

המדגם נאסף ונערך על ידי דיירקט פולס בע"מ בראשות צוריאל שרון עבור ערוץ i24NEWS, בתאריך ה-9 ביולי 2026, באמצעות מערכת דיגיטלית בשילוב פאנל, בקרב 527 נדגמים בוגרים (18+) המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הכללית בישראל. טעות הדגימה הסטטיסטית 4.2% ± בהסתברות של 95%.