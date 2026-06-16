סקר i24NEWS: הישג שיא - מתנגדי הקואליציה הגדילו את הפער מגוש נתניהו

סקר שנערך עבור i24NEWS ותוצאותיו נחשפו הערב (שלישי) במהדורה המרכזית חושף נתונים מפתיעים: שפל לליכוד מול יתרון קל לאופוזיציה - וגם שוויון דרמטי בין נתניהו לאיזנקוט.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

אילו הבחירות לכנסת היו מתקיימות היום, מפת הגושים הפוליטיים הייתה מוסיפה להיות מתוחה, כאשר מתנגדי הקואליציה משיגים יתרון קטן אך משמעותי.

מפת המנדטים: הליכוד מוביל, יתרון לגוש האופוזיציה

מפלגת הליכוד שומרת על מעמדה כמפלגה הגדולה ביותר בישראל עם 28 מנדטים - אך גם האופוזיציה מתחזקת: במקום השני ניצבת מפלגת ישר עם 18 מנדטים, ומפלגת ביחד שמשיגה תמיכה דו-ספרתית של 12 מנדטים.

מפלגת הדמוקרטים זוכה ל-11 מנדטים, בעוד שלוש מפלגות נותרות צמודות עם 9 מנדטים כל אחת: ישראל ביתנו, עוצמה יהודית וש"ס. יהדות התורה עם 8 מנדטים, הרשימה המשותפת עם 7, רע"ם עם 5, וסוגרת את הרשימה מפלגת הציונות הדתית שמגרדת את אחוז החסימה עם 4 מנדטים בלבד. המפלגות "המילואימניקים", "המפלגה הכלכלית" ו"כחול לבן" אינן עוברות את אחוז החסימה.

בשקלול הגושים הפוליטיים: מתנגדי הקואליציה מובילים עם 62 מנדטים, לעומת תומכי הקואליציה שמגיעים ל-58 מנדטים.

שאלת ההתאמה לראשות הממשלה: שוויון דרמטי בצמרת

בבחינת שאלת ההתאמה לתפקיד ראש הממשלה, נרשם שוויון מוחלט בצמרת הפוליטית כאשר הנדגמים מתבקשים לבחור בין ראש הממשלה המכהן בנימין נתניהו לבין חבר הכנסת גדי איזנקוט.

בנתניהו בחרו 45% מהעונים (כשהוא זוכה לתמיכה גורפת של 83% בקרב תומכי הקואליציה). גם איזנקוט זוכה 45% תמיכה מכלל המדגם (כשהוא זוכה לתמיכה של 85% בקרב תומכי האופוזיציה). 10% סבורים שאף אחד מהם לא מתאים.

בדו-קרב חלופי מול ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, נתניהו פותח פער קל. בנימין נתניהו: 46% מהקולות. נפתלי בנט: 39% מהקולות. אף אחד מהם: 15%.

מבצע "שאגת הארי": הציבור רחוק מלהשתכנע

ברקע ההתפתחויות המדיניות האחרונות וההסכם שנחתם בין וושינגטון לטהראן, נשאלו המשתתפים כיצד הם מגדירים את תוצאות מבצע "שאגת הארי". התשובות משקפות קיטוב עמוק וברור בין הגושים, לצד תחושה כללית של החמצה:

רוב של 42% מכלל המדגם מגדירים את המבצע כ"ניצחון חלקי" בלבד (נתון הנתמך ברובו על ידי 62% מתומכי הקואליציה). מנגד, 29% מהציבור רואים במבצע "כישלון מוחלט" – נתון שמובל באופן מובהק על ידי תומכי האופוזיציה (55%). רק 5% מכלל המדגם הגדירו את התוצאה כ"ניצחון מוחלט", בעוד 21% רואים בה "כישלון חלקי".

המדגם נאסף ונערך על ידי דיירקט פולס בע"מ בראשות צוריאל שרון עבור ערוץ i24NEWS, בתאריך 16 ביוני 2026, באמצעות מערכת דיגיטלית בשילוב פאנל, בקרב 588 נדגמים בוגרים (+18) המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הכללית בישראל. טעות הדגימה הסטטיסטית 4.0% ± בהסתברות של 95%.