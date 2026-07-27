חברי הליכוד הכריעו: נתניהו יקבלו 8 שיריונים ברשימה

ניצחון לנתניהו: תוצאות האמת של ההצבעה בוועידת הליכוד במצודת זאב קובעות כי ראש הממשלה יקבל שמונה שיריונים ברשימת המפלגה לכנסת, לאחר שההצעה עברה ברוב של שני שליש.

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קרב אחרון מתנהל על ההחלטה שתאפשר לחברי כנסת ולשרים מכהנים להתמודד על משבצות המחוזות, עם פער של קולות בודדים לטובת רה"מ והשר כ"ץ.

ההכרעה המפלגתית התקבלה בתום יום הצבעה שנערך בקלפיות ברחבי הארץ, בו השתתפו 73% ממתפקדי המפלגה, אשר השפיעו באופן ישיר על אופן הרכב הרשימה העתידית של התנועה.

ההצבעה בוועידה התקיימה ברקע החלטת בית הדין של הליכוד, שפסל סעיף שביקש לאפשר את ביטול הפריימריז בשעת חירום והעברת הסמכות לוועדה מסדרת. שופטי בית הדין של המפלגה מתחו ביקורת חריפה על המהלך וקבעו בהחלטתם: "אין מקום לפתוח מראש ולו פתח קטן לביטול הפריימריז. אין זו דרכה של תנועת הליכוד, הליכוד איננה מפלגה של איש אחד והיא תאבד את חיותה אם תהיה כזו".