היום: ההצבעה בוועידת הליכוד על שינוי שיטת הפריימריז

ועידת הליכוד תתכנס היום (שני) להצבעה גורלית על שינוי חוקת המפלגה ושינוי שיטת הבחירות המקדימות (הפריימריז). הקלפיות ברחבי הארץ ייפתחו בשעה 11:00 בבוקר ויינעלו בשעה 20:00 בערב, כאשר התוצאות צפויות להשפיע באופן ישיר על מאזן הכוחות הפנימי ועל הרכב הרשימה הבאה של התנועה לכנסת.

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ההצבעה מתקיימת לאחר שבית הדין של הליכוד השיב לעתירה והחליט לפסול באופן את אחד הסעיפים המרכזיים שביקש ראש הממשלה בנימין נתניהו לאשר: האפשרות לבטל את הפריימריז בשעת חירום ביטחוני ולהעביר את סמכות קביעת הרשימה לוועדה מסדרת.

שופטי בית הדין מתחו ביקורת על המהלך ונימקו: "לא ראינו לאשר את הכללתו בתקנון. דרך המלך היא בחירות מועמדי הליכוד באמצעות בחירות קדימות. אין מקום לפתוח מראש ולו פתח קטן לביטול הפריימריז. אין זו דרכה של תנועת הליכוד. הליכוד איננה מפלגה של איש אחד והיא תאבד את חיותה אם תהיה כזו".

בבית הדין הציעו חלופות טכנולוגיות למצב חירום, כמו הצבעה אלקטרונית.

בעקבות ההחלטה, חברי הוועידה יידרשו להכריע היום בקלפיות על שני סעיפים. בקשת השריונים של ראש הממשלה: מתן אישור מראש ל-8 מקומות שריון ברשימה לכנסת, שיוענקו לשיקול דעתו הבלעדי של יו"ר התנועה ראש הממשלה נתניהו.

פתיחת המחוזות לח"כים מכהנים: שינוי חוקתי שיאפשר לשרים וחברי כנסת מכהנים, שנאלצו עד כה להתמודד אך ורק ברשימה הארצית, להתמודד גם על משבצות המחוזות, השמורות בדרך כלל לפנים חדשות במפלגה.