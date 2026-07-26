בית הדין של מפלגת הליכוד דחה היום (ראשון) את הסעיף שהיה מאפשר לראש הממשלה בנימין נתניהו לבטל כליל את הפריימריז במקרה של הסלמה ביטחונית. המפלגה תידרש לבחור בין דחיית מועד ההצבעה לבין קיומה במתכונת דיגיטלית.

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בית הדין מסר כי "באשר לסעיף הנוגע לאפשרות ביטול הבחירות המקדימות עקב מצב בטחוני, לא ראינו לאשר את הכללתו בתקנון. דרך המלך היא בחירות מועמדי הליכוד באמצעות בחירות קדימות על ידי כלל החברים או ע"י כלל החברים במחוזות באשר למקומות המוקצים למחוז. אין מקום לפתוח מראש ולו פתח קטן לביטול הפריימריז. אין זו דרכה של תנועת הליכוד. הליכוד איננה מפלגה של איש אחד והיא תאבד את חיותה אם תהיה כזו".

בית הדין ציין כי "חובה על התנועה לערוך פריימריז ואיננו רואים לפתוח פתח לאפשרות ביטול הפריימריז", אך הוסיף: "ככל שיתהווה מצב בלתי צפוי כלשהו, בית הדין יחליט בעניין".

כתבנו הפוליטי נדב אלימלך פרסם אתמול כי נתניהו סגר באופן מעשי על שריונים ברשימת הליכוד לבחירות עבור ארבע דמויות חדשות - המגיעות מחוץ לפוליטיקה הישראלית.

במקביל, ביום שני הקרוב צפויה להתכנס ועידת הליכוד, זאת לאחר שבשלוש הפעמים האחרונות הכינוס לא יצא אל הפועל, כאשר חבר הכנסת בעז ביסמוט כבר נרשם כאחד המתמודדים לבחירות הפנימיות.

לצד ארבעת המשוריינים החדשים, גם חבר הכנסת זאב אלקין ממפלגת "תקווה חדשה" צפוי לקבל שריון ברשימת הליכוד, בנוסף ליו"ר מפלגתו גדעון סער.