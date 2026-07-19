הצעת רה"מ עברה בוועדת הליכוד: יהיו לנתניהו שמונה שריונים במפלגה

ועדת החוקה של הליכוד אישרה כי נתניהו יוכל להחליט על ביטול הפריימריז במקרה של הסלמה ביטחונית • בנוסף: שרים, סגני שרים וחכ"ים אינם יכולים להתמודד במחוזות - מלבד במחזור מגזר לא יהודי

נדב אלימלך ■ כתב פוליטי 1 דקות קריאה 1 דקות קריאה ■