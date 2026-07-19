הצעת רה"מ עברה בוועדת הליכוד: יהיו לנתניהו שמונה שריונים במפלגה
ועדת החוקה של הליכוד אישרה כי נתניהו יוכל להחליט על ביטול הפריימריז במקרה של הסלמה ביטחונית • בנוסף: שרים, סגני שרים וחכ"ים אינם יכולים להתמודד במחוזות - מלבד במחזור מגזר לא יהודי
נדב אלימלך כתב פוליטי
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ועדת החוקה של הליכוד, בראשות השר חיים כץ, קיימה היום (ראשון) דיון, במהלכו נקבע - ברוב קולות - כי ראש הממשלה בנימין נתניהו יקבל שמונה שריונים ברשימת המפלגה. בנוסף, הוא יוכל להכריע שלא לקיים פריימריז במקרה של הסלמה ביטחונית.
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כאמור, במהלך הדיון וההצעה, נתניהו הדגיש כי ייתכן שניכנס למצב ביטחוני שלא יאפשר לקיים פריימריז.
בישיבה הוצגו ודנו הצעות שונות להוראת השעה לשינוי שיטת הפריימריז, מחוזות ושריונים:
- מיקום המחוזות המופיע בטבלה זו נתון לשינוי. מיקום המחוזות הסופי ייקבע בהתאם לכמות של בעלי זכות הבחירה ביום פרסומו הרשמי של ספר הבוחרים. (צפוי ל-26.7)
- שריוני יו"ר התנועה, רה"מ בנימין נתניהו אינן נתונות לאישור נוסף.
- שרים, סגני שרים וחכ"ים אינם יכולים להתמודד במחוזות - מלבד במחזור מגזר לא יהודי.
- שריוני רה"מ לא מבטלים הבטחת ייצוג לנשים. במידה וייבחרו רק שתי נשים עד המקום ה-14 (כולל), תתבטל רק הבטחת הייצוג במקום ה-10.
- במקרה של אירוע מלחמתי (מעבר ממצב מיוחד בעורף למצב הכולל גם הגבלת התקהלויות), אשר החל ממועד אישור הוועידה ועד למועד הפריימריז (כולל), רשאי יו"ר התנועה להחליט על ועדה מסדרת בהתאם להצעת דדה אבן צור (5 ראשי ערים שימונו על ידי יו"ר התנועה, שיעבירו המלצת שיבוץ להכרעת יו"ר התנועה. הרשימה תורכב על בסיס המתווה הנוכחי).
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