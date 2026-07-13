כך ייראו הפריימריז בליכוד: ההצעה של חיים כץ בתיאום עם נתניהו

הצעתו של חיים כץ, שגובשה היום (שני) בתיאום עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, מציגה את מתווה הפריימריז בליכוד לקראת הבחירות. על פי ההצעה, לנתניהו יוקצו שמונה מקומות משוריינים ברשימת הליכוד, בהם גם שריון לגדעון סער.

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החלוקה המוצעת כוללת שלושה שריונים בעשירייה הראשונה, שלושה נוספים בעשירייה השנייה, שריון אחד במקום ה-26 ושריון נוסף במקום ה-31. לפי המתווה, המקומות 27-30 יוקצו לנציגי המחוזות: שפלה-ירושלים-יהודה ושומרון, דן ותל אביב, הנגב והגליל.

בהמשך הרשימה מוצעים שריונים נוספים: מקום 34 לאישה חדשה, מקום 36 לנציג מישור החוף, מקום 37 לנציג המועצות האזוריות, מקום 41 לנציג המגזר, מקום 42 לנציג מחוז חיפה, מקום 43 לנציג העולים, מקום 44 למועמד ארצי, מקום 45 לנציג בעלי מוגבלויות ומקום 46 למועמד ארצי.

עוד לפי ההצעה, שרים, סגני שרים וחברי הכנסת יוכלו להתמודד גם במסגרת המחוזות והמגזרים. הפריימריז בליכוד צפויים להתקיים ב-17 באוגוסט.