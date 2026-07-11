לקראת רגעי הכרעה בליכוד: פריימריז או ועדה מסדרת?

במפלגת הליכוד ממשיכים לקדם את הוועדה המסדרת שתקבע את רשימת המפלגה לקראת הבחירות. מחר (ראשון) בערב צפויה להתכנס ועדת החוקה של המפלגה, בהשתתפות רה"מ וראש המפלגה בנימין נתניהו, שם יתקבלו ההחלטות האחרונות לגבי קיום הפריימריז.

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בין היתר יבחנו מחר בוועדת החוקה את מיקומי השרים במפלגה ברשימה לעומת מיקומם כיום, קיום פריימריז במחוזות בהם חברי כנסת מכהנים יוכלו להתמודד וקידומם על חשבון המשבצות שהתפנו בעקבות הח"כים הסוררים, לצד שריונים של נתניהו - כל זאת בהתאם להצעת הפשרה לשיטת הרכבת הרשימה שפרסמנו בשבוע שעבר, והועלתה בין התומכים בקיום פריימריז ולבין המתנגדים.

לא ברור האם מדובר ברצון אמיתי להגיע להסכמה בין תומכי קיום הפריימריז והמתנגדים, או שמא מדובר במהלך על מנת לתת לנתניהו את מספר השריונים הגבוה בו הוא מעוניין.

בשבוע שעבר הודיע ח"כ יולי אדלשטיין על פרישתו מהליכוד, ובכך הצטרף לשמות כמו יואב גלנט, דני דנון ואופיר אקוניס, אשר לפי הצעת הפשרה לא ישובצו ברשימת המפלגה לבחירות.