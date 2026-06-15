מתיחות בין הליכוד לש"ס: "אם לא מקדמים את חוק הגיוס, לקדם את פיזור הכנסת כעת"

משבר נוסף בקואליציה: במפלגת הליכוד הודיעו בפתאומיות היום (שני) כי "אין רוב לחוק המעונות" שהיה מוכן להצבעה בקריאה ראשונה. חוק זה, מצטרף לחוק יסוד לימוד תורה - לא שלא קודם השבוע.

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בש"ס העבירו מסר לנתניהו: "רצית לקדם דברים עד הבחירות, שמרנו עלייך (אל מול 'דגל התורה') ואנחנו לא מקבלים את שני הדברים שרוצים". הסוגיה שנבחנת במפלגה - האם לתמוך בהקדמת פיזור הכנסת.

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יו"ר יהדות התורה, ח"כ יצחק גולדקנופף: "מאסנו בטריקים והשטיקים שנועדו לייצר כותרות וספינים ותו לא. מה שלא עשתה הממשלה ב-4 שנים היא בוודאי לא תעשה כעת. התפקחנו מזמן ואין לנו אמון. כפי שגדולי ישראל הורו לנו, נעמוד על הדרישה להביא כבר ביום רביעי את חוק פיזור הכנסת".

עם זאת, מוקדם יותר פרסמנו כי נתניהו מנסה לרצות בכל זאת את החרדים ומקדם בימים האחרונים יוזמה שתפסיק לחלוטין את מעצרי העריקים החרדים. היוזמה מגיעה בלחץ החרדים מבית האדמור מבעלזא ובית הרב הירש.

ראש הממשלה קיים לאחרונה מספר שיחות בעניין ומזכיר הממשלה יוסי פוקס התבקש לקדם את ההליך שעדיין נמצא בדיון משפטי. לפי המסתמן תקודם הליך חקיקת בזק כהוראת שעה מתוך שאיפה להשלים את ההליך עד לפיזור הכנסת.