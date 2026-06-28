פרויקט מיוחד - המלכוד של דרעי: פחות מארבעה חודשים נותרו עד לבחירות, ומפלגת ש"ס נמצאת בבעיה. מצד אחד הבייס החרדי שזועם על מעצרי העריקים ועל שלא קודם חוק פטור מגיוס, מצד שני המצביעים המסורתיים מהפריפריה שכבר לא בהכרח רואים בש"ס בית פוליטי כמו פעם.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

לבחירות הבאות, דרעי יוצא עם אתגר שמפלגת ש"ס מעולם לא התמודדה מולו: המפלגה שידעה תמיד לאחד בין הציבור החרדי לבין הציבור שומר המסורת - ניצבת כעת מול משבר חסר תקדים.

מאז פטירת מייסד ש"ס הרב עובדיה יוסף, הפכה המפלגה החברתית למפלגה חרדית - והחרדים היו הבייס. אלא, שכעת הרחוב החרדי זועם על דרעי ועל נציגי ש"ס, על כך שכשלו ולא הצליחו לפתור את סוגיית מעמד בני הישיבות ומעצרי העריקים.

מבחינת הרחוב החרדי המלכוד של דרעי הוא כפול. בחודש שעבר הוא נאלץ לבטל ברגע האחרון השתתפות בכנס במגרש הביתי, אחרי שהבין שקבוצת תלמידי ישיבות יוזמת נגדו הפגנה.

בנוסף, במעוז ש"ס החרדי בבית הכנסת מוסאיוף כבר לא מתביישים להביע את זעמם על המפלגה. במקביל לכך, גם המצביע הקלאסי שומר המסורת מחזיק בטן מלאה על התנהלות המפלגה בשנים האחרונות.

כאמור, מבחינת המצביע שומר המסורת , הרשימה של ש"ס לכנסת הבאה הפכה חרדית יותר - אחרי שנציגי שומרי המסורת והפריפריה כבר אינם. ועקנין פרש, ארבל שזכה לאהדה פרש גם הוא, ומרגי שיצג את ערי הדרום והציבור הישראלי (אולי העממי) הודיע כי לא יתמודד שוב.

עם האתגר הזה ניצב דרעי לקראת הבחירות , בש"ס יתקשו להשיג את תמיכת יוני ושמעון ותלמידי הישיבות - אבל גם את תמיכת רפאל ואמנון משדרות.