פחות מיממה לאחר הדחת מפקד פיקוד מרכז: כ"ץ משיק את קמפיין הפריימריז

הפריימריז בליכוד מתקרבים וכמעט מדי יום נרשמות התפתחויות חדשות, ונחשפים קמפיינים של המועמדים השונים.. שר הביטחון ישראל כ"ץ פרסם היום (שני) את הקמפיין שלו, העוסק בפעולותיו בתפקיד ומתפרסם פחות מיממה לאחר הודעתו בשידור חי על הדחת מפקד פיקוד מרכז אלוף אבי בלוט, עוסק בהיבטים ביטחוניים.

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בקמפיין, מציג כ"ץ כמה מההתפתחויות הביטחוניות שחלו במהלך כהונתו כשר ביטחון. בין היתר, הוא מזכיר את חיזוק ההתיישבות, פגיעה בציר הטרור האיראני וחיסול בכירי ארגוני הטרור.

"המסר ברור: ישראל לא חוזרת לקונספציות. ישראל יוזמת, תוקפת ומכריעה. ישראל כ"ץ. שר ביטחון ימני", נכתב.

כזכור, שר הביטחון אמר אמש בריאיון בערוץ 14 כי החליט למנות את אלוף דדו בר כליפא לתפקיד מפקד פיקוד מרכז, במקומו של האלוף בלוט. ההכרזה תפסה את צמרת צה"ל בהפתעה מוחלטת, ובלשכת הרמטכ"ל לא ידעו על ההחלטה מראש. הצעד מגיע בעיתוי מפתיע, שכן האלוף בלוט נחשב למי שהוביל צעדים דרמטיים לטובת ההתיישבות ביהודה ושומרון.