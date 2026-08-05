חילי טרופר ויועז הנדל השיקו הערב (רביעי) את קמפיין מפלגתם, "בית ציוני - המילואימניקים", בהשתתפות מאות פעילים, פצועי צה"ל וראשי רשויות. בכנס חילי ויועז הודיעו כי הקמת ממשלה ציונית וחקיקת חוק גיוס לפני הקמת הממשלה, הינם תנאי לכניסתם לממשלה. וכן, ידרשו את תפקיד השר לבטחון לאומי ליועז הנדל.

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בכנס הציגו טרופר והנדל את "תוכנית מגן דוד" - תוכניות עבודה בשבעה תחומי ליבה: חינוך, שירות שוויוני, יוקר המחיה, התיישבות, איזונים ובלמים בין הרשויות, משילות ושיקום ותקומת יישובי קו העימות.

כאמור, במהלך הכנס חילי ויועז הודיעו כי הקמת ממשלה ציונית וחקיקת חוק גיוס לפני הקמת הממשלה, הינם תנאי לכניסתם לממשלה. וכן, ידרשו את תפקיד השר לבטחון לאומי ליועז הנדל. במפלגה טוענים כי הנדל, בעל ניסיון בטחוני עשיר ועשייה מוכחת כשר בממשלה בעל הישגים מרשימים - הוא הבן אדם המתאים ביותר למשימה: החזרת המשילות בכל מדינת ישראל.

ח"כ חילי טרופר: "הכוח הפוליטי שהקמנו נועד לקחת את מה שהעם כבר יודע לעשות ולהפוך אותו לדרך בה מובילים את המדינה. הוא נועד להדהד, להרחיב ולהצמיח את הטוב שיש בארץ שלנו. יש אפשרות לדבר המיוחד שנבנה כאן: ישראלים שהאינטרס שלהן והחשבון היחיד שהם עושים הוא טובת המדינה".

על דרישת תיק ביטחון פנים להנדל אמר: "אחרי שנים של דיבורים על משילות - בלי משילות. אחרי שנים של הבטחות גדולות - אבל עם רחובות מדממים, אלימות גואה ופשיעה משתוללת - הגיע הזמן למישהו שבא לעבוד, לא להצטלם. הגיע הזמן לדאוג לביטחון אישי, לא ללייקים בטיקטוק."

יועז הנדל, יו"ר 'בית ציוני - המילואימניקים': "הסיפור של המדינה הזאת מתחיל ונגמר בהון האנושי שלה. באנשים שיצאו מהבית והצילו את המדינה בשבעה באוקטובר כשהממשלה הסתתרה בבונקרים. הון אנושי שבא לידי ביטוי במילואימניקים שיוצאים לסבב ועוד סבב. האנשים שנמצאים כאן הם דור חדש של הנהגה".

עוד הוסיף: "המשימה שלנו היא לפרק את האוטנומיות. מצד אחד מערב פרוע במגזר הערבי, מצד שני שטעטלים חרדים שרואים במדינה 'שלטון הכופרים' זו פגיעה ברעיון שעליו קמה מדינת ישראל. לכל אזרח בישראל יש חובה לעשות משהו למען המדינה. לא תהיה יותר מציאות שבה יש זכויות בלי חובות. ואחרי שנגדיר את הגבולות האלה - נעשה מהפכה נוספת כדי להחזיר את המשילות. אני מתכוון לקחת את המשרד לבטחון לאומי כי זו החזית השמינית שלנו ואנחנו מפסידים בה".

עיקרי המצע של מפלגת בית ציוני - המילואימניקים:

חינוך

תכנית העבודה של המפלגה כוללת חיזוק החינוך הציבורי כך שלכל ילד תהיה הזדמנות שווה להצליח. מימון ציבורי יינתן רק לבתי ספר המלמדים לימודי ליבה, תוך ביזור מערכת החינוך, הרחבת האוטונומיה ומתן עצמאות למנהלי בתי הספר, לצד העמקת התקצוב הדיפרנציאלי.

בנוסף, המפלגה מבטיחה להשקיע בענק בגיל הרך, להעלות את שכרם של המורים הצעירים, לשנות את מודל ההעסקה וליצור מסלולי קידום שימשכו למערכת אנשי מקצוע מצוינים.

האזרח המשרת - אין זכויות בלי חובות

מצע המפלגה מציג מודל שירות שוויוני באמצעות מרכז מיון אחוד, שיאפשר לכל אזרח להשתלב בשירות צבאי, לאומי או אזרחי בהתאם ליכולותיו ולבחירותיו, תוך יצירת מסלולים מותאמים לאוכלוסיות שונות. לצד זאת,מבטיחים במצע לקדם מדיניות של הטבות למשרתים וסנקציות למשתמטים, ולהרחיב את סל ההטבות למשרתים באמצעות סבסוד משמעותי לרכישת קרקעות, מימון מלא של שכר הלימוד לתואר ראשון ושני, הטבות בארנונה ובביטוח הלאומי לעסקים המעסיקים משרתי מילואים פעילים, עידוד העסקת משרתי מילואים במגזר הציבורי והפרטי, העדפה מתקנת במשרות ממשלתיות וציבוריות ומימון סדנאות לעיבוד לחימה ולהשתלבות מיטבית באזרחות.

יוקר המחיה

במפלגה מתחייבים לפעול להורדת יוקר המחיה באמצעות עידוד התחרות, פירוק מונופולים ושבירת ריכוזיות, תמיכה ממוקדת בהורים עובדים ובמשרתי המילואים, ומתן אמון לעסקים כדי להפחית את הנטל הרגולטורי ולהאיץ את הצמיחה. עוד מובטח לקדם פתיחות לעולם והסרת חסמי סחר, ולפעול להפחתת פרמיות הביטוח באמצעות מאבק בגנבות רכב.

התיישבות

במפלגה מתחייבים כי בתוך 90 ימים מהקמת הממשלה תוכן תוכנית לחיזוק קריית שמונה, הגליל, העוטף, הנגב והיישובים לאורך הגבול המזרחי. בנוסף, מוטבח במצע השקעה בנגב, בגליל, בבקעת הירדן, ביהודה ושומרון, לצד הרחבת ההתיישבות החוקית תוך השקעה בשטחים הפתוחים ובשמירה עליהם.

איזונים ובלמים בין הרשויות

במפלגה מצהירים כי יפעלו לחיזוק האיזונים והבלמים בין הרשויות באמצעות יצירת חוקה ציונית למדינת ישראל, שינוי שיטת המשטר, תיקון אחראי של מערכת המשפט וחיזוק שלטון החוק. עוד מובטח לקדם ביזור סמכויות והעצמת השלטון המקומי, לייעל את השירות הציבורי, להפחית את הבירוקרטיה, להשקיע בשקיפות, באחריותיות ובמנהל תקין ולהגביל את כהונת נבחרי הציבור.

משילות

במצע המפלגה נכתב כי תוקם חטיבת סיכול לפשיעה הערבית בשב"כ, מתוך תפיסה שהפשיעה הערבית מהווה איום על המשילות והביטחון הלאומי. בנוסף, המפלגה מתחייבת להקים רשות משילות שתפעל בראש ובראשונה לאכיפה תחת המשרד לביטחון לאומי, להחמיר את הענישה, ובפרט בעבירות מימון ובהתייחסות לאירועי ירי, לחזק את בתי הסוהר ולהילחם בפשיעה החקלאית.

עוד מוצהר כי יפעלו לייעול הליכי השיקום והענישה, לקידום מענה לנפגעי עבירה ולשמירה על המרחב הכפרי באמצעות יישום מודל אזרחי למאבק בפשיעה החקלאית.

שיקום ותקומה

במפלגה מתחייבים לפעול לשיקום ולתקומת יישובי קו העימות, מתוך מחויבות לאנשים שנאלצו לעזוב את בתיהם בעקבות המלחמה.

לפי התוכנית, בתוך 90 ימים מהקמת הממשלה תאושר תוכנית לחזרת תושבי הצפון, תועבר תוכנית תקציבית ייעודית לשיקום יישובי צה"ל וכוחות הביטחון, ותורחב תוכנית השיקום והמענים הנפשיים בפריפריה ובאזורים שנפגעו.

בנוסף, מבטיחים לחזק את הזהות והשייכות, להרחיב את מערך המתנדבים, ליצור מעטפת למשפחות שכולות ולהקים מסלולים ייעודיים לחזרה ללימודים ולתעסוקה.