לילי בן עמי, מייסדת פורום מיכל סלה, מצטרפת לישראל ביתנו

בחירות 2026: לילי בן עמי, מייסדת פורום מיכל סלה, הודיעה הבוקר (רביעי) על הצטרפותה למפלגת "ישראל ביתנו", והביעה תמיכה באביגדור ליברמן.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

כאמור, בן עמי היא מנהלת ויזמית בעלת ניסיון של יותר משני עשורים בתחומי הביטחון האישי, החדשנות והחינוך. בעקבות הרצח האכזרי של אחותה מיכל סלה ז"ל ב-2019, היא הקדישה את חייה למען הצלת חיים ופיתוח מאות פתרונות חכמים למניעת אלימות כלפי נשים וביטחון בבית.

היא הקימה וניהלה את "פורום מיכל סלה", המעניק מדי שנה סיוע לאלפי משפחות, פיתח טכנולוגיות מתקדמות לביטחון אישי ובנה כלי הסברה חינוכיים מצילי חיים למניעת אלימות שהגיעו למליוני בתים. בהובלתה פותחו והופעלו תוכניות ביטחוניות חדשניות שסיכלו מקרי רצח והיא קידמה יחד עם ח”כ עודד פורר מישראל ביתנו את החוק לשלילת אפוטרופסות מהורה שביצע עבירת רצח, ניסיון רצח או אונס בתוך המשפחה.

עם פרוץ המלחמה, בן עמי - מרצה מבוקשת בארץ ובעולם, שימשה כמסבירה לאומית ואף נאמה באו"ם מספר פעמים. בנוסף, היא כיהנה עשר שנים כנבחרת ציבור ועמדה בראש סיעה מוניציפלית בועד מקומי מועצת מטה יהודה.

בנוסף, מייסדת ומנהלת רשת מעונות היום הראשונים בישראל בתוך האוניברסיטאות, מייסדת הקואליציה להעסקה ישירה בחינוך ומייסדת מרכז מנהיגות של ויצו ירושלים. על פועלה זכתה לשורת פרסים והוקרות.

בן עמי בעלת תואר שני בחינוך בהצטיינות מהאוניברסיטה העברית. היא מתגוררת במושב בית זית, דור רביעי למייסדי המושב, נשואה ואם לשלושה בנים. בנה הבכור משרת בצה"ל, והיא משפחה מאמצת לחיילת בודדה לוחמת צה"ל.

“מדינת ישראל זקוקה למנהיגות שמחוברת לשטח, מקבלת החלטות ומכריעה את החזיתות הרבות שעומדות מולה. לאורך השנים בניתי וניהלתי מערכות שרתמו את המומחים הטובים בעולם לאתגרים שנחשבו בלתי פתירים. אין דבר כזה "אי אפשר". למדינת ישראל יש את כל מה שצריך כדי לעמוד בחוד החנית העולמי של הביטחון והטכנולוגיה. ראיתי את זה מקרוב בעבודה שלי כמנכ"לית. מנהיגי מדינה שיודעים לרתום את הכוחות האלה, בעבורם השמים הם לא הגבול", ציינה בן עמי.

היא הוסיפה: "בחרתי להצטרף לישראל ביתנו משום שאביגדור ליברמן הוא מנהיג חזק, בעל ניסיון רב, אומץ, חשיבה מחוץ לקונספציה ויכולת ביצוע מוכחת. יחד נחזק את המדינה שלנו ונוביל אותה למה שהיא צריכה להיות - ראשונה בביטחון, בחדשנות וחזקה גם בחינוך וערבות הדדית".