סערה נוספת? יושב ראש מפלגת ש"ס, חבר הכנסת אריה דרעי, פסל הערב (חמישי) חיבור אפשרי ליושב ראש מפלגת ישר! גדי איזנקוט, והצהיר על תמיכה מוחלטת בראש הממשלה בנימין נתניהו.

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"אנחנו תומכים בנתניהו, נקודה! איזנקוט הולך בראש מחנה של שנאה נגד כל דבר שביהדות. אנחנו עם נתניהו בכל הכוח. תומכים בנתניהו בראש המחנה, שהוא יהיה ראש הממשלה. הגוש האמוני הוא הגוש שלנו", אמר בריאיון ל'כיכר השבת'".

גורם בכיר בש"ס, שהיה חלק מהמשא ומתן הקואליציוני, התייחס להתבטאויות הללו ומסר בתגובה: "אריה דרעי שוב חוזר על טעויות מהעבר ומשחרר על דעת עצמו הצהרות על מחויבות לגוש הימין בזמן שאפילו מנהיג דגל התורה הרב דב לנדו כבר הכריז על פרישה מהגוש. אם דרעי היה לפחות מקבל גיבוי רבני להצהרה הזאת עוד מילא. הטענות שאיזנקוט עומד בראש גוש של מפלגות אנטי דתיות, הם בדיוק הסיבה למה צריך להצטרף אליו, כדי להחליף אותם ולמנוע את המשך המלחמה בציבור החרדי".

"גם נתניהו ב-2013 עמד בראש גוש של מפלגות בנט ולפיד שהכתיבו סדר יום אנטי דתי וראינו מה קרה לנו. הקדנציה האחרונה עם הימין הייתה סיוט לציבור החרדי, אנחנו לא צריכים עוד קדנציה כזו", הוסיף.