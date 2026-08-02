הבחירות מתקרבות והרשימות לא מפספסות הזדמנות לתקוף אחת את השנייה. מרדכי בן דוד, אחד הזמרים הוותיקים במוזיקה החסידית ומי שמוכר גם כגבאי של האדמו"ר מריבניץ, שהיה המוהל של אביגדור ליברמן, תקף אותו במהלך סוף השבוע בעקבות היחס שלו לחרדים. ב"ישראל ביתנו" עקצו בתגובה.

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כאמור, על פי פרסום בקבוצת השטיבלאך, בן דוד אמר בריאיון לפודקסט ביידיש: "היו צריכים לחתוך לו (ליברמן) את הראש במקום. מקווה שיחזור בתשובה".

ב"ישראל ביתנו" השיבו: "האדמו"ר מריבניץ זצ"ל היה מתבייש בכך שמשתמשים בשמו כדי להפיץ שנאה ולהסית לרצח של אביגדור ליברמן. זו חרפה מוסרית - דרך ארץ קדמה לתורה!".

"אנחנו מאמינים בני מאמינים (עוקצים עם הלהיט החסידי של מרדכי בן דוד) שננצח בבחירות הקרובות, נשים סוף להשתמטות ונעשה סדר במדינה", הוסיף.

כזכור, לאורך השנים ליברמן סיפק מספר התבטאויות תקיפות נגד החרדים. בין היתר, אתמול הגיע לחזק את בית הקפה הירושלמי הפועל בשבת - מול הפגנות מחאה חרדיות. עם צאתו מהמקום, הותקף מילולית על ידי הנוכחים.

"אני מאמין בעיקרון חיה ותן לחיות. לא יכול להיות ששתיית קפה בשבת בבוקר תהפוך לאקט של גבורה אזרחית", אמר.

הוא הוסיף: "את הוונדליזם שאנחנו רואים מאחוריי - כל זה רק מוכיח שהחבר'ה האלו חייבים להוציא את האנרגיה מול חמאס, מול חיזבאללה, מול החות'ים, אבל לא כאן בירושלים, מול אזרחים שלווים. כשנגיע לשלטון לא יהיה להם זמן פה להפגין. כולם ירוצו בטירונות!".