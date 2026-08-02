בית הדין של הליכוד דן היום (ראשון) בעתירות נגד ההצבעה בשבוע שעבר במרכז המפלגה. כתבנו הפוליטי נדב אלימלך הביא ב"מהדורה המרכזית" הקלטות בלעדיות מהדיון, במהלכו עלו טענות לזיופים בהצבעה וניגודי עניינים.

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בית הדין של הליכוד כונס כדי לדון בשלל העתירות כנגד ההצבעה - בה מספר הבוחרים ומספר המעטפות לא היה זהה.

בהקלטות נשמע עו"ד ירון גנץ של מועמד מחוז דן-ת"א דור חרל"פ, מאשים בדיון את השר חיים כץ, יו"ר מרכז הליכוד, ואת ח"כ אתי עטייה בניגוד עניינים - ודורש למנוע מעטייה מלהתמודד במחוז. כעת, בית הדין יכריע האם לפסול את הסעיף שיאפשר לח"כים להתמודד במחוזות.

כזכור, בשבוע שעבר פורסמו תוצאות האמת של ההצבעה בוועידת הליכוד במצודת זאב - שקובעות כי ראש הממשלה יקבל שמונה שיריונים ברשימת המפלגה לכנסת, לאחר שההצעה עברה ברוב של שני שליש. כמו כן, אושרו הסעיפים על שינוי שיטת הפריימריז ולאפשר לח"כים מכהנים להתמודד במחוזות.

מהליכוד נמסר: "מעל 3,400, כמעט 75% מחברי מרכז הליכוד הצביעו והכריעו בעד הצעת ראש הממשלה והשר חיים כץ בכל שלושת הסעיפים. אחוזי ההצבעה הגבוהים משקפים את עוצמת השטח הליכודי לקראת הבחירות הקרובות. הנציגים שיבחרו בפריימריז יחד עם המשוריינים של ראש הממשלה, יביאו לנבחרת חזקה שתנצח בעזרת השם בבחירות ותוביל להקמת ממשלה לאומית רחבה".