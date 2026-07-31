ימים ספורים לאחר שהודיע על סיום תפקידו כיו"ר איגוד הטייסים הישראלי לאחר שבע שנים ועל הצטרפותו הרשמית למפלגת "ישראל ביתנו" בראשות אביגדור ליברמן, סא"ל במיל' מידן בר קפץ השבוע ראש אל המים העמוקים. בר הגיע ל"מפגש קצוות" לראיון פוליטי ראשון ומקיף, וגילה מהר מאוד שהמטבח הפוליטי הישראלי רותח בהרבה מתא הטייס.

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בר, מושבניק מחבצלת השרון, קברניט באל-על, עורך דין ושוטר מתנדב, שירת שנים ארוכות כטייס מסוקים מעוטר וממשיך לשמש כמדריך פעיל בבית הספר לטיסה של חיל האוויר. עם הצטרפותו למערכת הפוליטית הצהיר כי "מדינת ישראל זקוקה לקברניט מנוסה" וסימן את ליברמן כאיש המתאים ביותר להובלת הממשלה הבאה.

במהלך הצילומים לריאיון, השיחה על הנושאים הבוערים שעל סדר היום יצאה לחלוטין משליטה. מידן בר היסס לחשוף עד תום את תפיסת עולמו, ובאחד מרגעי השיא הדרמטיים – אף ביקש לקטוע את הריאיון בעיצומו על מנת לקבל תדרוך טלפוני דחוף מאנשי המפלגה.

מה התרחש מאחורי הקלעים מיד לאחר שאותה שיחה הסתיימה וכיצד הגיב יו"ר האיגוד לשעבר לשאלות הנוקבות?