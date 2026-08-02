פחות משלושה חודשים נותרו עד הבחירות. כתבנו הפוליטי נדב אלימלך פרסם הערב (ראשון) ב"מהדורה המרכזית" עם מיכל רבינוביץ' ציטוטים ממקורבו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. דברים הללו, הוא מזהיר מפני ריבוי המפלגות הגוש, ומציג את חששו של נתניהו להגיע ליום הבוחר - כשהגוש מפוזר.

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"לא נצליח לבוא לבחירות עם גוש מאוחד כמו בפעמים הקודמות - יש ריבוי מפלגות בגוש", אמר הגורם. הדברים הללו נאמרים לנוכח מספר מקרים בגוש.

בין היתר: יושב ראש "עוצמה יהודית" איתמר בן גביר מתנגד לרוץ עם יושב ראש "הציונות הדתית" בצלאל סמוטריץ'. בנוסף, יושב ראש מפלגת "נעם", אבי מעוז, הודיע כי הוא צפוי לרוץ לבד. לצד זאת, ישנה הערכה לפיה ריצה עצמאית של עופר וינטר צפויה להפיל את הציונות הדתית מתחת לאחוז החסימה.