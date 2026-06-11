סקר מנדטים דרמטי ב-i24NEWS: ההתחזקות של איזנקוט - על חשבון בנט | הסקר המלא

שבוע פוליטי סוער עבר על מדינת ישראל, עם בליץ' חקיקה בכנסת והתפתחויות ביטחוניות. i24NEWS באמצעות חברת הסקרים "דיירקט פולס" בראשות צוריאל שרון ערך סקר מנדטים, והעלה תוצאות דרמטיות במיוחד. על פי הסקר, איזנקוט מתחזק על חשבון בנט ומקבל 17 מנדטים. בנוסף, חיבור של בני גנץ, דדי שמחי ויועז הנדל – משנה את תמונת המצב בגושים.

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בדקנו בסקר - אילו הבחירות היו מתקיימות היום ולצד המפלגות הקיימות תתמודד "הרשימה המשותפת" המורכבת ממפלגות בל"ד, חד"ש ותע"ל, למי הייתם מצביעים?

הליכוד מובילה עם 30 מנדטים, מפלגת ישר! של איזנקוט מתחזקת במנדט אחד, ותופסת את המקום השני עם 17 מנדטים. במקום השלישי נמצאת מפלגת ביחד של בנט ולפיד, עם 12 מנדטים - ירידה של שני מנדטים לעומת סקר i24NEWS בשבוע שעבר. מפלגת הדמוקרטים עולה במנדט אחד ועומדת על 11 מנדטים. ש"ס נשארת יציבה עם 9 מנדטים.

עוצמה יהודית של בן גביר מתחזקת מ-8 ל-9 מנדטים, יהדות התורה נשארת יציבה עם 8 מנדטים, ישראל ביתנו מאבדת מנדט אחד ועומדת על 8 מנדטים.

ריצה משותפת של חד"ש-תע"ל-בל"ד מביאה את הרשימה המשותפת ל-7 מנדטים, לעומת 5 שקיבלה בסקר הקודם רשימת חד"ש-תע"ל, ובל"ד שלא עברה את אחוז החסימה. את הרשימה סוגרת הציונות הדתית של סמוטריץ', שיורדת מ-5 מנדטים לארבעה.

במצב כזה, תמונת המפלגות אמנם משתנה משמעותית, אך גוש הקואליציה וגוש האופוזיציה עדיין עומדים בתיקו, עם 60 מנדטים לכל גוש, בלי שובר שוויון. בנוסף, המילואימניקים, הכלכלית וכחול לבן לא עוברות את אחוז החסימה.

בדקנו גם אפשרות של איחוד רשימות. שאלנו: אם בבחירות הבאות יתמודדו ברשימה משותפת בני גנץ, דדי שמחי ויועז הנדל, ויתר המפלגות יישארו ללא שינוי, למי תצביעו?

התוצאות משמעותיות, ומציגות שינוי בתמונת הגושים. הליכוד ממשיכה להוביל גם במצב כזה עם 28 מנדטים. ישר! יורדת במנדט אחד ל-16 מנדטים, ביחד של בנט יורדת גם היא במנדט ומקבלת 11 מנדטים. הדמוקרטים נשארת יציבה עם 11 מנדטים. ש"ס נשארת גם היא עם 9 מנדטים, כמו גם עוצמה יהודית עם 9 ויהדות התורה עם 8.

במצב כזה ישראל ביתנו מאבדת מנדט אחד, ויורדת ל-7. הרשימה המשותפת נשארת עם 7 מנדטים, כמו גם רע"ם ששומרת על 5 מנדטים. מפלגה מאוחדת של בני גנץ, יועז הנדל ודדי שמחי – מביאה חמישה מנדטים ונוגסת במפלגות האחרות. גם פה הציונות הדתית סוגרת את הרשימה עם 4 מנדטים.

תמונת הגושים משתנה, ועומדת על 58 מנדטים לקואליציה, 57 מנדטים לאופוזיציה, וחמישה מנדטים לגנץ, הנדל ושמחי. המפלגה הכלכלית לא עוברת את אחוז החסימה.

המדגם נאסף ונערך על ידי דיירקט פולס בע"מ בראשות צוריאל שרון עבור ערוץ i24NEWS, בתאריך ה-11 ביוני 2026, באמצעות מערכת דיגיטלית בשילוב פאנל, בקרב 554 נדגמים בוגרים (18+) המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הכללית בישראל. טעות הדגימה הסטטיסטית 4.1% ± בהסתברות של 95%.