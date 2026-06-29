הסתה קשה בעצרת למען השתמטות: "יימח שמו של הרמטכ"ל"

סערה בעקבות דברים שנשמעו הערב (שני) בכנס נגד מעצרי עריקים בבני ברק, בהשתתפות מנהיג ש"ס הרב יצחק יוסף. אחד הנואמים אמר על הרמטכ"ל זמיר "יימח שמו".

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הרב יצחק יוסף נשא דברים בעצרת ההמונית: "כאשר יענו אותו כן ירבה. התכנסנו למחות על ביזיון התורה. כאשר לוקחים בחור ישיבה בביזיון באזיקים לכלא זה ביזיון התורה. חייבים למחות על כבוד התורה, למחות בשופטים ובשלטונות".

"אם עוצרים בחור כל החברים בישיבה צריכים להגיע לכלא ולקרוא סליחות שעה שלמה. הם חושבים שבזכות כיפת ברזל עוזרת, לימוד התורה הוא ששומר. במקום שיעטרו את לומדי התורה בזהב וכסף עושים להם ביזיונות ומתפלאים למה יש צרות בעם ישראל. הכל בגלל השופטים האלה. חיילים נופלים בגלל רדיפת לומדי התורה", אמר הרב.

הרב לוי פנחסי אמר בנאומו: "הם לא רוצים אותנו בצבא ולא צריכים אותנו, אחד המפקדים הגדולים שלהם אמר בבית המשפט 'אנחנו לא צריכים אותם; רק רוצים לחלן אותם'. לא הצליח להמן, לא יצליח גם להם". "בצבא מחנכים לעבירות החמורות ביותר בתורה, במדינה הטמאה הזאת. הרמטכ"ל הארור יימח שמו וזכרו שלח חייל לכלא כי הוא שם פתק משיח. אל תיפלו לשם. אל תלכו לצבא", אמר.

שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס לדברים: "אני מגנה בתוקף את דברי ההסתה החמורים שהושמעו נגד הרמטכ"ל בעצרת בבני ברק. הרמטכ"ל ומפקדי צה"ל מובילים את לוחמינו בכל הזירות במערכה להגנה על מדינת ישראל, למען ביטחון אזרחי ישראל. כל הסתה נגדם היא פסולה, מסוכנת וראויה לכל גינוי".

"גם כאשר יש מחלוקות ציבוריות, אסור לחצות קווים אדומים של הסתה ופגיעה במי שנושאים באחריות הכבדה לביטחון המדינה. אני מביע את מלוא ההערכה לרמטכ"ל, למפקדי צה"ל ולחייליו, ומחזק את ידיהם בהמשך ביצוע משימתם להגנת מדינת ישראל", אמר כ"ץ.