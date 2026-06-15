היעד - 150 מיליון דולר: הרבנים החרדים במסע תרומות בארה"ב

‏עם יעד של 150 מיליון דולר, הרבנים החרדים ממשיכים את מסע גיוס התרומות בארצות הברית כדי לממן את הישיבות והכוללים שתקציבם פסק בשל הוראת היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה.

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‏הפעם בקרן עולם התורה שינו את שיטת הפעולה: לא עוד פגישות רק עם נגידים, אלא גם עם פשוטי העם. המטרה: לגייס כל דולר אפשרי. ‏בימים האחרונים קיימו הרבנים עצרות ענק במקומות בהם ישנם ריכוזי אוכלוסיה יהודית גבוהים, בהם לייקווד ופאסייק שבניו ג'רזי, פילדלפיה, מיאמי ועוד. עד כה גויסו כ-100 אלף דולרים בתרומות, אך היעד טרם הושג.

‏מבחינת החרדים גם כאן בארץ, כל תרומה היא אמירה נגד המעצרים והסנקציות ובעד לומדי התורה. כשהתרומות מגיעות גם מהציבור הדתי-לאומי בארצות הברית, וכנסים מתקיימים בבתי כנסת עם דגלי ישראל במיאמי ופאסייק - יש להם לגיטימציה בישראל להמשיך במאבק נגד גיוס תלמידי הישיבות באמצעות סנקציות ומעצרים.