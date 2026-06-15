היעד - 150 מיליון דולר: הרבנים החרדים במסע תרומות בארה"ב
בניסיון לממן את הישיבות והכוללים שתקציבם פסק, הרבנים החרדים קיימו עצרות ענק ברחבי ארצות הברית, בערים עם ריכוזי אוכלוסיה יהודית גבוהים, בין היתר בניו ג'רזי ופלורידה • עד כה גויסו כ-100 אלף דולר
עם יעד של 150 מיליון דולר, הרבנים החרדים ממשיכים את מסע גיוס התרומות בארצות הברית כדי לממן את הישיבות והכוללים שתקציבם פסק בשל הוראת היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה.
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הפעם בקרן עולם התורה שינו את שיטת הפעולה: לא עוד פגישות רק עם נגידים, אלא גם עם פשוטי העם. המטרה: לגייס כל דולר אפשרי. בימים האחרונים קיימו הרבנים עצרות ענק במקומות בהם ישנם ריכוזי אוכלוסיה יהודית גבוהים, בהם לייקווד ופאסייק שבניו ג'רזי, פילדלפיה, מיאמי ועוד. עד כה גויסו כ-100 אלף דולרים בתרומות, אך היעד טרם הושג.
מבחינת החרדים גם כאן בארץ, כל תרומה היא אמירה נגד המעצרים והסנקציות ובעד לומדי התורה. כשהתרומות מגיעות גם מהציבור הדתי-לאומי בארצות הברית, וכנסים מתקיימים בבתי כנסת עם דגלי ישראל במיאמי ופאסייק - יש להם לגיטימציה בישראל להמשיך במאבק נגד גיוס תלמידי הישיבות באמצעות סנקציות ומעצרים.