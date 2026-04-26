הבחירות לרב העיר תל אביב-יפו צפויות להתקיים היום (ראשון) בשעה 15:00, לאחריהן צפוי להתמנות רב לתפקיד - לאחר שלא אויש במשך כמעט עשור. קרב צמוד מסתמן בין המועמד של ש"ס, שזוכה לתמיכת חולדאי, מול שני מועמדים נוספים המציגים עמדות מתונות יותר, בעיקר בסוגיית גיוס החרדים.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

מיום היווסדה של העיר, כיהנו בתפקיד 12 רבנים. 50% מהם - המשיכו לתפקיד הרב הראשי לישראל. נציין כי הרב שייבחר היום יהפוך בנוסף באופן אוטומטי לחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.

המתמודדים לתפקיד הם: מרן הראי"ה קוק זצ"ל, מרן הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל זצ"ל, מרן הרב איסר יהודה אונטרמן זצ"ל, מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, מרן הרב שלמה גורן זצ"ל, מרן הרב שלמה משה עמאר שליט"א מרן הרב ישראל מאיר לאו שליט"א.

תפקיד הרב הראשי של העיר משפיע על ענייני הדת בתל אביב, החל מכשרות ועד לרישום לנישואין. שיח הבחירות השתלב מהר מאוד בשיח הציבורי סביב ציונות ותמיכה בשירות בצה"ל.