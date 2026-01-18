זמני כניסת ויציאת שבת: פרשת בא 23.1.2026

מתי נכנסת שבת בירושלים, תל אביב וחיפה? i24NEWS מביא לכם את הזמנים המעודכנים לפרשת השבוע בארץ ובעולם – מניו יורק ולונדון ועד בנגקוק ואומן • כל מה שצריך לדעת לקראת שבת

קבלת שבת

פרשת השבוע היא פרשת "בא", השבת השלישית בחומש שמות, חותמת את סיפור עשר המכות עם שלוש המכות האחרונות והקשות ביותר: ארבה, חושך ומכת בכורות – שהביאה סופית לכניעת פרעה.

 לצד הדרמה המצרית, עם ישראל מקבל בפרשה זו את המצווה הלאומית הראשונה שלו – קידוש החודש – ויוצא בחיפזון ממצרים אל החירות. הפרשה מסתיימת בציוויים לדורות שנועדו להנציח את הנס, בהם מצוות סיפור יציאת מצרים, אכילת מצה והנחת תפילין.

זמני כניסת ויציאת שבת בערים המרכזיות:

ירושלים: כניסה: 16:25 | יציאה: 17:44

תל אביב: כניסה: 16:44 | יציאה: 17:46

חיפה: כניסה: 16:33 | יציאה: 17:44

באר שבע: כניסה: 16:47 | יציאה: 17:47

פתח תקווה: כניסה: 16:25 | יציאה: 17:45

זמני כניסת ויציאת שבת בכל רחבי הארץ:

צפון:

טבריה: כניסה: 16:31 | יציאה: 17:42

נהריה: כניסה: 16:33 | יציאה: 17:43

כרמיאל: כניסה: 16:32 | יציאה: 17:42

עכו: כניסה: 16:33 | יציאה: 17:43

צפת: כניסה: 16:31 | יציאה: 17:41

קריית שמונה: כניסה: 16:30 | יציאה: 17:41

עפולה: כניסה: 16:33 | יציאה: 17:43

מרכז והשרון:

נתניה: כניסה: 16:35 | יציאה: 17:45

חדרה: כניסה: 16:34 | יציאה: 17:45

רמת גן: כניסה: 16:44 | יציאה: 17:45

בני ברק: כניסה: 16:43 | יציאה: 17:45

חולון: כניסה: 16:36 | יציאה: 17:46

בת ים: כניסה: 16:36 | יציאה: 17:46

ראשון לציון: כניסה: 16:36 | יציאה: 17:46

מודיעין: כניסה: 16:35 | יציאה: 17:45

כפר סבא: כניסה: 16:35 | יציאה: 17:45

הרצליה: כניסה: 16:35 | יציאה: 17:45

רעננה: כניסה: 16:45 | יציאה: 17:45

שפלה ודרום:

אשדוד: כניסה: 16:45 | יציאה: 17:47

אשקלון: כניסה: 16:37 | יציאה: 17:47

רחובות: כניסה: 16:36 | יציאה: 17:46

בית שמש: כניסה: 16:25 | יציאה: 17:45

נתיבות: כניסה: 16:38 | יציאה: 17:47

שדרות: כניסה: 16:37 | יציאה: 17:47

אילת: כניסה: 16:40 | יציאה: 17:49

זמני כניסת ויציאת שבת בעולם:

ניו יורק: כניסה: 16:44 | יציאה: 17:47

לונדון: כניסה: 16:15 | יציאה: 17:30

פריז: כניסה: 17:15 | יציאה: 18:26

אמסטרדם: כניסה: 16:52 | יציאה: 18:08

ברצלונה: כניסה: 17:38 | יציאה: 18:41

בנגקוק: כניסה: 17:55 | יציאה: 18:48

בודפשט: כניסה: 16:13 | יציאה: 17:22

פראג: כניסה: 16:23 | יציאה: 17:35

אומן: כניסה: 16:24 | יציאה: 17:35

מזג האוויר ועדכוני סוף השבוע:

מערכת החדשות של i24NEWS תמשיך לעדכן לאורך כל סוף השבוע בחדשות מתפרצות, דיווחי ביטחון ותחזית מזג האוויר המלאה לימי השבת. עם צאת השבת, יעלה באתר סיכום חדשות השבת המלא.

