זמני כניסת ויציאת שבת: פרשת בא 23.1.2026
מתי נכנסת שבת בירושלים, תל אביב וחיפה? i24NEWS מביא לכם את הזמנים המעודכנים לפרשת השבוע בארץ ובעולם – מניו יורק ולונדון ועד בנגקוק ואומן • כל מה שצריך לדעת לקראת שבת
פרשת השבוע היא פרשת "בא", השבת השלישית בחומש שמות, חותמת את סיפור עשר המכות עם שלוש המכות האחרונות והקשות ביותר: ארבה, חושך ומכת בכורות – שהביאה סופית לכניעת פרעה.
לצד הדרמה המצרית, עם ישראל מקבל בפרשה זו את המצווה הלאומית הראשונה שלו – קידוש החודש – ויוצא בחיפזון ממצרים אל החירות. הפרשה מסתיימת בציוויים לדורות שנועדו להנציח את הנס, בהם מצוות סיפור יציאת מצרים, אכילת מצה והנחת תפילין.
זמני כניסת ויציאת שבת בערים המרכזיות:
ירושלים: כניסה: 16:25 | יציאה: 17:44
תל אביב: כניסה: 16:44 | יציאה: 17:46
חיפה: כניסה: 16:33 | יציאה: 17:44
באר שבע: כניסה: 16:47 | יציאה: 17:47
פתח תקווה: כניסה: 16:25 | יציאה: 17:45
זמני כניסת ויציאת שבת בכל רחבי הארץ:
צפון:
טבריה: כניסה: 16:31 | יציאה: 17:42
נהריה: כניסה: 16:33 | יציאה: 17:43
כרמיאל: כניסה: 16:32 | יציאה: 17:42
עכו: כניסה: 16:33 | יציאה: 17:43
צפת: כניסה: 16:31 | יציאה: 17:41
קריית שמונה: כניסה: 16:30 | יציאה: 17:41
עפולה: כניסה: 16:33 | יציאה: 17:43
מרכז והשרון:
נתניה: כניסה: 16:35 | יציאה: 17:45
חדרה: כניסה: 16:34 | יציאה: 17:45
רמת גן: כניסה: 16:44 | יציאה: 17:45
בני ברק: כניסה: 16:43 | יציאה: 17:45
חולון: כניסה: 16:36 | יציאה: 17:46
בת ים: כניסה: 16:36 | יציאה: 17:46
ראשון לציון: כניסה: 16:36 | יציאה: 17:46
מודיעין: כניסה: 16:35 | יציאה: 17:45
כפר סבא: כניסה: 16:35 | יציאה: 17:45
הרצליה: כניסה: 16:35 | יציאה: 17:45
רעננה: כניסה: 16:45 | יציאה: 17:45
שפלה ודרום:
אשדוד: כניסה: 16:45 | יציאה: 17:47
אשקלון: כניסה: 16:37 | יציאה: 17:47
רחובות: כניסה: 16:36 | יציאה: 17:46
בית שמש: כניסה: 16:25 | יציאה: 17:45
נתיבות: כניסה: 16:38 | יציאה: 17:47
שדרות: כניסה: 16:37 | יציאה: 17:47
אילת: כניסה: 16:40 | יציאה: 17:49
זמני כניסת ויציאת שבת בעולם:
ניו יורק: כניסה: 16:44 | יציאה: 17:47
לונדון: כניסה: 16:15 | יציאה: 17:30
פריז: כניסה: 17:15 | יציאה: 18:26
אמסטרדם: כניסה: 16:52 | יציאה: 18:08
ברצלונה: כניסה: 17:38 | יציאה: 18:41
בנגקוק: כניסה: 17:55 | יציאה: 18:48
בודפשט: כניסה: 16:13 | יציאה: 17:22
פראג: כניסה: 16:23 | יציאה: 17:35
אומן: כניסה: 16:24 | יציאה: 17:35
מזג האוויר ועדכוני סוף השבוע:
