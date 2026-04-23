החרדים הציונים: הצעירים שהולכים נגד הזרם וחגגו את יום העצמאות בגאווה

הימים הלאומיים, העצובים והשמחים, שציינו השבוע - מעלים מחדש כמו בכל שנה את שאלת השותפות בנטל. המיינסטרים החרדי לא מציין את ימי הזיכרון והעצמאות - והתוצאה היא שהקיצוניים הם אלה שתופסים את הפוקוס. מולם, קמו בשנים האחרונות קבוצות של חרדים שמנסים להציג קו שונה.

ביום הזיכרון, הצעירים האלה מישיבות ההסדר "אחוות תורה" עזבו לרגע את ספסל הלימודים והגיעו לראשונה להר הרצל.

הם צעדו בין הקברים , מקברו של יוני נתניהו דרך נופלי מלחמת יום הכיפורים וסיימו בקברו הטרי של אבי גולדברג. בנו של אבי, איש החינוך מהרבנות הצבאית שנפל בשנה שעברה בלבנון, מעביר את המסר לתלמידים שעומדים לקראת הגיוס. התלמידים שלא היו מעולם באתר הזה יצאו מהביקור עם מסר שילווה אותם גם בצבא.

הדיון הטעון על האופן שבו נחגג או לא נחגג יום העצמאות, מתנהל כבר 78 שנים בין הציונות הדתית לחרדים. מעבר למופעים ולפיקניקים על המנגל יש כאן לפני הכל שאלה של שייכות. מקום מתאים לקיים את הדיון הזה הוא העיר בית שמש, שמאגדת בתוכה זרמים רבים של חרדים ודתיים.

קבוצה של עשרות צעירים חרדים יצאו זה השנה ברביעית ביוזמה של שיירת רכבים מקושטים לציון יום העצמאות בלב השכונות החרדיות בעיר. הפעילות שלהם נתקלת בקשיים רבים, שעות בודדות לקראת הטקס ניסו קיצוניים לחבל בדגלי ישראל שנתלו בשכונה, והמשטרה עצרה כמה מהם.

בצל הדאגה הגוברת מעתיד היחסים בין דתיים וחילונים בארץ הזו, צמד היוסים מבית שמש, אריה שמואל ואורי נותנים תקווה ומוכיחים שאפשר גם אחרת.