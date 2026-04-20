יום זיכרון ראשון בלעדיהם: המשפחות שהצטרפו השנה למעגל השכול

מאז יום הזיכרון שעבר נוספו לרשימת חללי צה"ל 174 שמות חדשים. כל שם וכל תמונה - עולם ומלואו שאיננו עוד. משפחות יפה, אנטיס וואן גלדר מצאו את עצמן השנה בפעם הראשונה בלב מעגל השכול. עפרי, מקסים ועומר ז"ל הותירו חלל עצום והורים המנסים לעכל את האובדן מול קופסאות ציוד שטרם נפתחו וחדרים שקפאו בזמן, בעודם מחפשים כוח בתוך המציאות הבלתי נתפסת.

הבנים חיו בעוצמה ובשמחה מעוררת השראה: עפרי היה המרכז החברתי שחיוכו הועתק מאביו; מקסים הגשים את חלומו כלוחם שפעל תמיד במקסימום של אור ושמחה; ועומר היה ילד טורבו שאהב מוזיקה ומסיבות, אך בנפשו המורכבת חזה את מותו בשירים שכתב עוד לפני הגיוס.

עבור המשפחות, הכאב נוכח בכל פינה - מהטיילת בים ועד לג'קוזי שהתרוקן מחברים. הם נמנעים ממילים ריקות ומבקשים רק חיבוק שקט, כשהם נאחזים בזיכרונות השמחים ובמורשת החיים המפוארת שהותירו הבנים אחריהם, מנסים להפוך את האבל העמוק לשליחות של זיכרון חיובי.

הצוואה שהותירו הנופלים מהדהדת בדבריו האחרונים של עומר: "תהיו טובים, הכי טובים שאתם יכולים". עלינו להיות ראויים להקרבה העצומה של מי שמסרו נפשם למעננו. ביום זה, אנו זוכרים את אורם המיוחד ומבטיחים להמשיך אותו בדרכנו, דרך עשיית טוב ושיפור עצמי כחברה.