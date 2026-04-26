הרבנים מאיימים לתבוע את המתחזה לרב הראשי, שבינתיים נצפה מנגן בשלוותה

אחרי שהתלבש כמו הרב הראשי דוד יוסף ועורר סערה ברשתות החברתיות, ועד עדת הספרדים ועדות המזרח בירושלים דורש מכוכב הרשת אייל ציונוב להימנע מלעטות את גלימת הראשון לציון - ומאיים בהליכים משפטיים.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

אגב, אמש נצפה ציונוב כשהוא חוגג ומתקלט במועדון ה"שלוותה" בתל אביב כשהוא עוטה את גלימת הראשון לציון.

במכתב הרשמי שנשלח היום (ראשון) מטעם הוועד נכתב: "זכות החזקה הבלעדית על טקסי ההכתרה והעטרת הגלימה והמצנפת לראשון לציון שמורות בלעדית לוועד העדה. זאת ברצף עוד מימי השלטון העותומני והמנדט הבריטי, זכות זו קיבלה תוקף ממלכתי עם הקמת הרבנות הראשית ומדינת ישראל. כל הגלימות הוזמנו, עוצבו, נתפרו, נארגו ונרקמו ע"פ וועד העדה וכל זכויות היוצרים שמורות ואסורות בחיקוי או בהעתקה".

"כפי שנודע לנו לאחרונה הופעת בטקסים ממלכתיים ביום הזיכרון וביום העצמאות, בהר הבית, בבית המשפט העליון ועוד, וכן התראיינת בכל ערוצי הטלוויזיה והאינטרנט כשאתה עוטה בלא רשות וללא סמכות את גלימת הראשון לציון וגרמת בכך לחילול השם ולביזוי כל הראשונים לציון זצק"ל ויבדל"א, כאחרון ליצני, ארץ נעדרת - כבוד לתורה ולעדה".

"גלימת הראשון לציון ומצנפתו אינן פרטי לבוש סתמיים אלא סמלים יחודיים ורשמיים של כהונת הראשון לציון הרב הראשי וראש ההנהגה הרוחנית הספרדית. סמלים אלה מהווים נכס מורשתי, מוסדי וציבורי מובהק של וועד העדה הספרדית בירושלים ושל מוסד הראשון לציון".

"שימושך במדים אלה של הראשון לציון נעשה ללא כל הרשאה, ללא הסכמה וללא כל זיקה מוסדית או חוקית למשרת הראשון לציון או לוועד העדה הספרדית והוא יוצר כלפי הציבור מצג מטעה, כוזב וחמור כאילו קיימת לך סמכות או הכרה. יכוס בלתי מורשה בנכס סימלי, ייחודי בעל מוניטין ציבורי והסטורי מהווה גניבת דעת וגניבת עין והטעיית הציבור ופגיעה חמורה בכבוד מוסד הראשון לציון ובכבוד וועד העדה הספרדית. עשיית שימוש פסול במסורת ובמורשת הציבורית לצורך יצירת מצג כוזב של סמכות ומעמד אסורה ופסולה מכל וכל".

"אשר על כן הינך נדרש בזאת: לחדול לאלתר מכל שימוש, לבישה, הצגה, פרסום או הופעות פומביות בגלימה ומצנפת הזהות או דומות לסמלי הראשון לציון. והיה ולא תענה לדרישה זו במלואה ובמועדה, הנהלת וועד העדה הספרדית תראה עצמה חופשית לנקוט בכל הליך משפטי ו/או תורני וכן פנייה לערכאות המוסמכות ולרשויות הציבוריות לשם הפסק ההטעייה הציבורית", נכתב.