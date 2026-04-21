הצעיר שהתחזה לראשון לציון - וגרם לכולם להאמין לו

המצלמה בטקס המשואות הערב (שלישי) התמקדה בזמן הנאום של הרב זרביב על אדם הנראה כמו הראשון לציון, אך האמת רחוקה מהמציאות.

רבים ממשתתפי הטקס אכן התבלבלו, ואפילו בעלה של השרה גילה גמליאל הגיעה אליו על מנת לבקש ברכה מ"הראשון לציון", וכך עשתה גם רבקה פאלוך, יועצת ראש הממשלה, אך למעשה מדובר באייל ציונוב, שהתפרסם לאחרונה בטיקטוק

ציונוב, מחזיק בעמוד טיקטוק בשם "שר השלום מרן אייל ציונוב" בו הוא נראה לבוש כרב ומעביר שיעורי תורה. בין היתר הוא הוא הולך לקברי צדיקים ופוגש אנשים ברחוב וגם אותם מבלבל רבות.

המשתמש, בעל 2,141 עוקבים, מעורר תגובות רבות בציבור, ביניהם אנשים שזועמים על הבלבול שציונוב עושה בציבור ועל תשומת הלב שהוא תופס כשהוא מסתובב במקומות ציבוריים. וכעת, נראה שרבים נוספים מתבלבלים בין ציונוב - לרבנים אמיתיים.