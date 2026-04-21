ישראל עוברת מעצב לשמחה: טקס המשואות ה-78 נפתח בהר הרצל

יום העצמאות ה-78 של מדינת ישראל: דגל המדינה הועלה לראש התורן וטקס הדלקת המשואות המרכזי נפתח היום (שלישי) בהר הרצל תחת הנושא "עוצמות של התחדשות". לאחר שנה רוויית קרבות ומבצעים, בהם מבצע "שאגת הארי", רחבת הטקס תתמלא ב-125 דגלנים מכלל יחידות צה"ל שבקרוב יחלו בצעידה המסורתית.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

במוקד הערב, נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי, במחווה נדירה למנהיג זר, ידליק את המשואה כהוקרה על עמידתו האיתנה לצד ישראל, הכרתו בחמאס כארגון טרור ושינוי שם הרחוב בבואנוס איירס ל"משפחת ביבס".

טליק גווילי, אימו של רן ז"ל (החטוף האחרון שהושב), תשיא משואה יחד עם מתאם השבויים והנעדרים גל הירש. השרה מירי רגב, שאחראית על הטקס, ציינה כי זוהי משואת התודה של העם כולו על השבת כל 255 החטופים והחטופים הביתה, וזו הסיבה שהשניים נבחרו להשיא.

הלוחם ארי שפיץ, שאיבד שלושה מגפיו בקרב ברצועת עזה, ישיא גם הוא משואה. שפיץ מייצג בדמותו את אלפי פצועי צה"ל שמשתקמים ובונים את חייהם מתוך ההריסות.

עוד משיאי משואות הם קציני צה"ל אל"מ מתן ב' (מזרוע האוויר) ורס"ן נורית ר' ששבה לשירות לאחר פציעה קשה. את חזית העשייה האזרחית מייצגים היזם גילי רענן (Wiz), איש הקולנוע משה אדרי, אורה חתן ממושב שתולה שבגבול הצפון, פרופ' דינה בן יהודה מהדסה, תאמר עטאללה מהעדה הדרוזית, רוני אינסהאז פרשהד שפעל לחילוץ יהודים מאיראן והרב אברהם זרביב המשלב תורה ושירות מילואים.

נזכיר כי השחקנית חנה לסלאו, שנבחרה תחילה, לא לוקחת חלק במעמד לאחר שחזרה בה מהשתתפותה, לאחר ביקורות שספגה.