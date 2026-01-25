"זה קורה אצלנו": הרב מדן חשף עדויות על פגיעות מיניות טקסיות

בסרטון חדש וכואב שפורסם היום (ראשון) בערוץ "משב", שובר הרב יעקב מדן, ראש ישיבת הר עציון ומבכירי הרבנים בציונות הדתית, את קשר השתיקה סביב אחת התופעות הקשות והמוכחשות ביותר: פגיעות מיניות טקסיות בתוך הציבור הדתי-לאומי.

הרב מדן הציג תמונה מדאיגה של עצימת עיניים קהילתית, והעיד כי נחשף לעדויות אישיות וישירות. "העובדות שאני עומד לדבר עליהן נראות על פניהן כמופרכות לחלוטין וכמו פרי דמיון חולני", אומר הרב, אך מבהיר: "למרות זאת אני עומד על כך. הגיעו אליי אישית ידיעות ברורות מהורי נערים על אלימות מינית שהופנתה כלפיהם בטקסים שנעשים בשם טקס דתי או חברתי".

ערוץ "משב"

בדברים נוקבים, מצביע הרב על הסכנה שבקרבה לפוגעים, שאינם גורמים זרים: "לעיתים הם קשורים לאנשים שהם חברים שלנו. יושבים איתנו בספסל בבית הכנסת, לומדים איתנו שיעור דף יומי או חברים שלנו לעבודה, והם נגועים בתופעה הזאת".

הרב מדן טען שמדובר ב"נרקיסיזם חברתי" כביקורת על הלך הרוח במגזר. לדבריו, ההצלחות של הציונות הדתית בצבא ובחברה יצרו "מראה מגזרית" המציגה ציבור "טהור ונקי", מה שגורם לקושי להכיר בנקודות השחורות. "דברים שקרו אצלנו, לידינו, ואם היינו מתכופפים מתחת לשולחן היינו רואים אותם. רבותיי, זה קורה", התריע.

לסיום, השווה הרב את הפגיעות הטקסיות ל"עבודת הבעל" ולשפיכות דמים, והזהיר כי אם החברה לא תתעורר ותקשיב למצוקת הילדים, היא תישא באחריות: "אם לא נתקן את הדבר הזה, לא נוכל לרחוץ את כפות ידינו... ולהגיד 'ידינו לא שפכו את הדם הזה'".