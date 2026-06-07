ריקודים, דיקור ועוגות יום הולדת: החיים החדשים של הכלבים המפונקים

אם פעם כלב היה מסתפק בטיול קצר וקערת אוכל, היום עבור לא מעט בעלי כלבים מדובר כבר בסגנון חיים שלם. שיעורי ריקוד, עוגות יום הולדת מעוצבות, גני יום, דיקור סיני ואפילו מוצרי יוקרה מיובאים מאירופה - כל אלה הפכו לחלק משגרת החיים של יותר ויותר כלבים בישראל.

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בסטודיו של רוני, למשל, כלבים ובעליהם לומדים לרקוד יחד. המטרה אינה רק מופע מרשים, אלא חיזוק הקשר בין האדם לכלבו באמצעות פעילות משותפת. רוני, שהגיעה עם כלבה רית'ם למקום השני בתוכנית "America's Got Talent", מדגישה כי ההצלחה נמדדת בהנאה של הכלב ולא בתחרות עצמה.

במקביל, בעלי כלבים רבים בוחרים לחגוג לבני המשפחה על ארבע ימי הולדת מושקעים, הכוללים עוגות מיוחדות המותאמות לכלבים. העוגות עשויות מחומרי גלם טבעיים כמו שיבולת שועל, חמאת בוטנים ודלעת, ללא סוכר וללא רכיבים מזיקים.

גם תחום הטיפול והפנאי התרחב משמעותית. בגני יום לכלבים הם מבלים שעות עם כלבים אחרים, פורקים אנרגיה וזוכים לליווי מקצועי. חלקם אף מקבלים טיפולי דיקור סיני, פרחי באך וטיפולים משלימים נוספים שנועדו לסייע בבעיות אורתופדיות, חרדות ושיקום לאחר פציעות.

לצד זאת צמח גם שוק מוצרי היוקרה לכלבים. מיטות מעוצבות מצמר איטלקי, קערות אוכל שעוצבו על ידי מעצבים בינלאומיים, רצועות עור בעבודת יד וחלוקי רחצה - כל אלה נמכרים כיום במאות ואף אלפי שקלים.

למרות הטרנדים החדשים וההשקעה הכספית הגדלה, בעלי המקצוע בתחום מזכירים כי מבחינת הכלבים, הדבר החשוב ביותר נותר כשהיה: אהבה, תשומת לב וזמן איכות משותף עם הבעלים.