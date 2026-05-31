בגלל מעצר עריק: עשרות חרדים קיצוניים פרצו לתחנת המשטרה בבית שמש | צפו

עימותים התפתתחו בבית שמש הלילה (שני), כאשר עשרות חרדים קיצוניים הסתערו ופרצו למתחם תחנת המשטרה המקומית. המהומה ההמונית פרצה בעקבות קריאה שהופצה על מעצר עריק חרדי, שלטענת המוחים הוחזק בתחנה באותה העת.

מדוברות המשטרה נמסר כי מפרי הסדר האלימים החלו בהתפרעויות, על אף שהחשוד כעריק כבר נלקח על ידי המשטרה הצבאית עוד טרם הגעתם של המפגינים למקום. במהלך הפריצה למתחם התחנה, המתפרעים אף הציתו צמחייה הסמוכה למבנה.

בעקבות החרפת האלימות והניסיונות לפגוע בכוחות הביטחון, שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי משמר הגבול נאלצו להשתמש בכוח ובאמצעים חריפים לפיזור הפגנות. במהלך העימותים הקשים, עשו השוטרים שימוש ברימוני הלם ובגז פלפל כדי להדוף את עשרות המפגינים שחדרו למתחם ולבלום את הפגיעה בתחנה.

ההתלקחות בשטח מגיעה כרקע לסערה הפוליטית שפרצה מוקדם יותר היום, בעקבות החלטת היועמ"שית גלי בהרב מיארה לשלול הטבות מס מעמותות שבהן לומדים סרבני גיוס. בכירי גוש הימין הגיבו להחלטה בזעם; יו"ר ש"ס אריה דרעי כינה את המהלך "רדיפה נפשעת" והזהיר כי הלחץ יוביל את הציבור החרדי ל"מרד מיסים ונתק מהמשטרה", בעוד שר המשפטים יריב לוין קרא לכינוס דחוף נגד "האנרכיה השיפוטית".

במקביל, מזכיר הממשלה יוסי פוקס תקף אף הוא את הצעדים הקיצוניים של היועמ"שית. פוקס התריע בחשבון ה-X שלו כי הפיכת לומדי התורה לעבריינים פליליים ומניעת תקציבים ותרומות לישיבות הן צעדים שיורידו את אחוזי הגיוס, ועלולים להוביל בסופו של יום, חס וחלילה, ל"מלחמת אחים".