חשיפת i24NEWS: חמישה מהחשודים בתיק הרצח של ימנו זלקה ז"ל, היו מעורבים באירוע תקיפה חמור נגד נער אחר, בנו של שופט בבית משפט השלום בפתח תקווה. נגד שלושה מהם אף הוגש כתב אישום בגין חבלה ותקיפה בנסיבות מחמירות - חמישה ימים בלבד לפני מקרה הרצח.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

לפי כתב האישום, אירוע האלימות הקודם התרחש בתוך כותלי בית ספר בפתח תקווה. הנערים תקפו את הקורבן באכזריות באמצעות אגרופים ובעיטות, והמשיכו להכותו גם כשכבר היה מוטל על הקרקע. לאחר מכן, רדפו אחריו בין מבני בית הספר עד שנמלטו מהמקום.

אביו של הנער המותקף מכהן כאמור כשופט באותו בית משפט שבו מתנהל תיק הרצח - דבר המשפיע על ניהול ההליך. עורך דינו של אחד החשודים כבר ביקש להעביר את הדיונים למחוז אחר, והנהלת בתי המשפט פנתה בנושא לנשיא בית המשפט העליון. החלטה צפויה להתקבל בשעות הקרובות.

אתמול נרשמה התפתחות משמעותית בחקירת הרצח האכזרי של בנימין ימנו זלקה ז"ל בפתח תקווה, כאשר שוטרי מחוז מרכז עצרו שני חשודים נוספים, נער בן 16 ונער בן 17, תושבי השרון. המעצרים בוצע על ידי חוקרי היחידה למאבק בפשיעה (יל"פ) שרון, שמנהלים מצוד נרחב מאז ערב החג אחר כלל המעורבים באירוע הקשה.

במקביל למעצר, הסגיר עצמו מוקדם יותר היום לידי החוקרים קטין נוסף כבן 15, גם הוא תושב השרון. זהותו של הקטין הייתה ידועה מראש ליחידה החוקרת, שסימנה אותו כמי שנטל חלק פעיל בקטטה ההמונית שהובילה בסופו של דבר לרצח. הסגרתו הגיעה לאחר לחץ ממושך שהפעילה המשטרה על סביבתו הקרובה של הנער במסגרת המצוד המתנהל בשטח. עם המעצרים, עלה מניין החשודים המוחזקים בידי המשטרה בפרשה זו ל-16 בני אדם. המצוד אחר כלל המעורבים נמשך.