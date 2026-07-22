בהיקף של כחצי מיליארד שקלים: שלושה נעצרו בחשד לניהול רשת בינלאומית להלבנת הון

שלושה חשודים נעצרו הבוקר (רביעי) בחשד להפעלת רשת בינלאומית להלבנת הון. השניים חשודים בעבירות של קבלת דבר במרמה, הלבנת הון ועבירות מן בהיקפים של כחצי מיליארד שקלים. מעצר שניים מהחשודים המרכזיים הוארך עד מחר. המעצרים הם חלק מפרשייה חדשה, שזכתה לשם "שובר תשלום", ונחקרה בשיתוף פעולה של היחידה המרכזית במחוז ירושלים ורשות המיסים.

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כאמור, מהפרטים הראשונים הניתנים לפרסום עולה כי החקירה הסמויה התנהלה במשך למעלה משנה על ידי חוקרי מחלק ההונאה בימ"ר ירושלים יחד עם חוקרי פקיד שומה חקירות מס הכנסה ירושלים והדרום. החקירה החלה לאחר שעלה החשד כלפי שלושת החשודים המרכזיים כי הם מפעילים מנגנון פשיעה כלכלי בינלאומי, שמטרתו הלבנת הון, העלמת מס, השמטת הכנסות במזיד תוך פגיעה בקופת המדינה.

הפרשייה זכתה לכינוי "שובר תשלום", לאור השימוש הנרחב שעשו החשודים בשוברי תשלום הקשורים לנדל"ן, זאת בין יתר העבירות שביצעו.

בנוסף, לאורך החקירה הסמויה, חשפו החוקרים את שיטת הפעולה של החשודים המרכזיים. על פי החשד, הם הפעילו רשת מסועפת של חברות ועמותות פיקטיביות בארץ ובחו"ל, באמצעותה הלבינו הון עבור חברות מקומיות לצד הברחת כספים מחו"ל והחדרתם לישראל.

השיטה של החשודים כללה קבלת מזומנים, הפצת חשבוניות כוזבות והסתרה מתוחכמת של הכספים דרך העברות בנקאיות, תשלומי שוברי נדל"ן ושימוש בחשבונות בנק של בני משפחה.

כזכור, החקירה עברה לשלב הגלוי ב-14 ביולי, כאשר החוקרים פשטו החוקרים על בתיהם של 16 חשודים, ועצרו כמה מהם לחקירה משותפת בימ"ר ירושלים ופקיד שומה חקירות מס הכנסה ירושלים והדרום. במעמד הפשיטה, נתפסו עשרות נכסים שלפי החשד הושגו במרמה ובכספים שהושגו כתוצאה מהשמטת הכנסות.

עד כה נחקרו עשרות מעורבים שלפי החשד קיבלו והשתמשו בשירותיהם של החשודים לטובת הלבנת הון, השמטת הכנסות וקבלת דבר במרמה.

בית המשפט האריך את מעצר שני החשודים המרכזיים, תושבי קרית יערים ותל אביב, בני 56 ו-48, עד מחר.